《匯市縱橫－蕭啟洪》「超級經濟」周期較長？

《匯市縱橫》易經說：「天垂象，見吉凶，聖人象之」。自古以來中國人相信天人合一，天

人感應，每逢天有異象發生時，人們總會以此佔卜未來的吉凶禍福，猜測這是否會影響王朝興衰

。古人認為，天行有常（規律），即不佔；一旦天有「變」，也就是「非常」，便會馬上向皇上

稟報，從而調整國政做出應對。繼今年４月「超級粉紅月」後，估不到５月底又來迎一個「超級

血月」現身天際，實在太叫人興奮！所謂「超級血月」，即兩個「超級滿月」及「月全食」同時

間一起出現的特別天象，不是甚麼不吉祥之兆。其實筆者對於風水、八字命理、紫微斗數均一概

不懂，只懂賞花、賞月、賞奇景哦！如果大家錯過了的話，也不用灰心，因為這些天文奇觀有著

其軌道運行周期，但下一次就要等到２０３３年才再有機會見到了！



世事萬物皆有周期，就像自然界的各種現象，社會上的各種現象，以及人生中的各種現象都

有一個特定規律，周而復始，不停地循環不息；唯一不會回頭，不會轉彎，也不會兜圈子，一直

向前的，就只有時間。而筆者年少時已知道時間的可貴！一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰……

在大自然中，處處都是循環現象，例如叢林中的一草一木，都有一個平衡的循環系統。而植物是

食物鏈中的底層，有的動物以植物為食物，有的以其他的動物為食物，弱肉強食、生老病死，不

論是動物或植物，每一個品種都在大自然生態系統的循環中扮演著自己的角色，也各自成為一個

循環的系統。每種動物，不論有多強，都有變為老弱成為其他動物的食物的一天。最終的結果還

是一部分成為二氧化碳回歸大氣，一部分回歸土壤成為肥料，提供孕育後代新生命的溫床。



同樣地，股市和經濟都有其周期性之分，有時可長亦可短，但每一個階段都是環環緊扣，有

著前因後果，既受其內部條件的影響，又受其外部宏觀經濟環境和市場環境的影響。但隨著環球

央行為了救經濟不惜採取無限量擴表，已把全球經濟結構被扭曲了。從歷史數據可見，美國經濟

周期平均持續約３４個月，但目前的經濟周期已經超出平均３倍，長達１１５個月之久，並是自

１８５４年有記錄以來的第二長時間，亦僅僅少於最長記錄約５個月。當前異常漫長的經濟周期

確實令投資者倍感焦慮，亦增添了市場價格的波動性，因為大家都不想成為最後接火炬的人！



由去年初迄今，世界各地股市卻不停大漲，就像與現實脫了勾一樣。即使許多專家已呼籲金

融市場已陷入泡沫化危機，並指出美股估值長期偏高，以及超發貨幣已孕育出長達１２年的大牛

市走勢，但美聯儲主席鮑威爾仍蒙著嘴裏說，通脹是暫時性的，沒有縮表買債的考量。同時，拜

登政府還準備再加推６萬億美元預算方案，為確保美國經濟擴張能得以一直延續下去。而這一場

「超級經濟」和「超大牛市」的兩大奇觀究竟還會持續多久？筆者則沒有水晶球，亦不是「印度

神奇小子」，但相信每一個周期都有其完結的運行軌跡。事實上，在這段近代史上時間最長的擴

張期中，也發現曾經出現兩次「微型周期」。相比之下，就算當局目前繼續支持經濟走出疫情的

創傷，但市場對調整政策的揣測、貨幣與財政政策的交接，以至經濟格局轉型，這些因素皆有機

會促使美國經濟或出現微型周期。



然而，至今市場似乎對疫情惡化處之泰然，是市場過分樂觀，還是人們對政府很有信心呢？

老實說，這一場新冠疫情對環球經濟帶來的衝擊還未完結，其負面因素已影響了市場供應鏈短缺

，並引發商品價格暴漲。這怪不得近日人民幣獲得進一步升值，除可抵消商品價格走高壓力，同

時意味著未來中國貨將會變得更昂貴。如今，加上全球在政治、經濟、文化層面正出現急劇的轉

變，「去全球化」等政治氛圍都可能會加速未來通脹失控的風險。根據最新公布了美國４月核心

ＰＣＥ年率創近３０年新高，進一步明確美國通脹壓力高企。如果實體經濟尚未完全恢復，但通

脹已因政府的救市措施而率先上升的話，那麼美聯儲就會出現一種兩難的局面；不加息會導致通

脹失控，加息又會令經濟失去動力。這樣，經濟就會變成滯脹，要治理將會十分困難。故此，筆

者除呼籲大家要綁好安全帶外，還不時要為暴風雨欲來時造好兩手準備。



＊本周策略＊



歐元：早前建議候高於１﹒２１５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒１９００，止蝕

１﹒２３００。



英鎊：早前建議候高於１﹒４１５０沽出英鎊兌美元已成交，目標１﹒３９００，止蝕

１﹒４３００。



澳元：本周建議候低於０﹒７６５０買入澳元兌美元，目標０﹒７８５０，止蝕０﹒７５５０。



日圓：本周建議候低於１０８﹒５０買入美元兌日圓，目標１１０﹒５０，止蝕１０７﹒００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

