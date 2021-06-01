《日入而息》電話卡實名制９月實施，ｉＢｏｎｄ首日反應熱烈

《今天重點》﹡林鄭稱研「禁足」措施非懲罰市民，避免抗疫一刀切；林鄭稱感謝企業響應

全城起動運動，望消除接種疑慮；林鄭稱國安法為香港帶來很大影響，香港

不可違反憲法；林鄭月娥下午與新任外交部駐港特派員劉光源會面

﹡邱騰華稱執法機構索取電話卡持有人資料需先取得法庭手令；電話卡實名制

９月實施，個人向每家電訊商最多登記１０張

﹡本港零售貨值連升三個月，４月按年升１２﹒１％遜預期

﹡匯豐指首日認購額及宗數較去年增加；耀才指首日總認購額近４億，客戶普

遍認購３至５手；信銀國際指首日認購額與上批相若，平均認購１０萬元

﹡金管局促銀行採額外措施，特別鼓勵面向客戶員工打針；恆生銀行

（０００１１）將為員工提供額外兩天疫苗假期

﹡鷹君集團推出酒店半價優惠及商場消費獎賞；

﹡傳人行控制ＲＭＢＳ規模，擬納入房地產貸款風險評估



《即日市況》﹡科網股領跑，港股全日彈３１６點報２９４６８，科指漲２﹒５％



《深滬股市》﹡煤股發動滬指收升０﹒２６％，兩市成交刷逾三個月高



《美元匯價》﹡留意歐元１﹒２２４０╱７０的阻力；歐元最新報１﹒２２２２╱２５，日

圓最新報１０９﹒６０╱６１



《公司資訊》﹡壹傳媒（００２８２）表示國安處禁黎智英行使投票權，料不礙公司營運

﹡港交所（００３８８）歡迎首隻滬港互掛ＥＴＦ上市，研究推動ＥＴＦ通

﹡ＡＸＡ安盛成為首間於ＨＫＴＶｍａｌｌ提供自願醫保產品之險企

﹡ＣＷＴ（００５２１）李能辭任公司行政總裁，由張燦接任

﹡ＷＭＣＨ（０８２０８）斥２１６０萬購估值服務公司股權，溢價近６％配

股支付

﹡頂級手套因美國進口禁令推遲在港ＩＰＯ計劃

﹡傳貝達藥業通過聆訊，擬集多達７８億元

﹡十方（０１８３１）旗下北京繁星旅遊接獲法院判決，需返還項目地盤

﹡大唐集團（０２１１７）發三億美元一年期優先票據，票息１２﹒５％

﹡中集集團（０２０３９）計劃分拆中集天達在深圳創業板上市

﹡友邦香港表示首季ＶＨＩＳ等產品有理想增長，招聘步伐無放緩；友邦香港

推「盈御多元貨幣計劃」，提供６種保單貨幣選擇；盈御多元貨幣計劃考慮

客戶對貨幣需求，或加推其他貨幣選擇

﹡申酉控股（０８３７７）拓展馬匹育種業務及收購馬匹

﹡光證金控提早贖回ＳＨＫＦＧＬ優先股

﹡其士國際（０００２５）修訂出售老人院協議

﹡阿里雲表示於開源社區Ｇｉｔｈｕｂ對外發布自研雲原生關係型數據庫

﹡信達生物（０１８０１）獲葆元醫藥癌症藥大中華區的獨家共同開發與商業

化權利

﹡恆生保險為年金產品增設人民幣為保單貨幣

﹡恆地（０００１２）李家誠稱首幾個月物業銷情理想，積極考慮多元化方法

鼓勵打針

﹡香港電訊（０６８２３）聯合數碼港及科技園成立「香港電訊初創生態圈」

﹡海吉亞醫療（０６０７８）就開遠解化醫院營利性改制成立合營

﹡國泰航空（００２９３）招聘副機師，應徵者須為香港永久居民及已打疫苗

﹡新華聯（００７５８）主席傅軍及執董張建被上市上訴委員會公開批評

﹡瑞強集團（０８４２７）終止在港經營日本餐廳業務

﹡萬亞企業（０８１７３）提取人壽保單價值

﹡潤東汽車（０１３６５）附屬獲法院裁定進行實質合併重整

﹡聯邦制藥（０３９３３）旗下胰島素獲批臨床試驗

﹡平安好醫生（０１８３３）與上海市兒童醫院簽署合作協議

﹡新鴻基公司（０００８６）完成出售證券經紀業務

﹡中生製藥（０１１７７）新型利尿藥物獲國家藥監局頒藥品註冊證書

﹡華訊（００８３３）表示北京萬恆達未有如期向華訊節能科技支付第一期債

項

﹡英皇鐘錶珠寶（００８８７）吳冠強獲聘任為集團行政總裁，７月１日生效

﹡歐化（０１７１１）吳冠強將辭任公司執董及行政總裁，７月起生效

﹡中銀人壽首季新造標準保費按年上升１８﹒２％

﹡當代置業（０１１０７）５月份合約銷售額按年升２３﹒９％

﹡國銀租賃（０１６０６）附屬收購六艘６萬噸級散貨船，涉１﹒３億美元

﹡旭通控股（０１８２６）出售１﹒３８億股民銀資本股份，涉約１３６７萬

元

﹡永義國際（０１２１８）附屬中標漆咸道北大廈，中標價３億元

﹡廖創興企業（００１９４）購泰國蘇梅島土地，涉２４﹒８億泰銖



《國企紅籌》﹡中核國際（０２３０２）違反融資協議，股份繼續停牌

﹡中國信息科技（０８１７８）蝕讓天譽置業（０００５９）股權



《神州民企》﹡雅居樂（０３３８３）額外發行１﹒５億美元票據

﹡富力地產（０２７７７）５月份總銷售收入按年升８％

﹡恆大（０３３３３）５月合約銷售額按年升６％至６３８﹒６億元人民幣

﹡合景泰富（０１８１３）５月預售額按年升２３﹒５％至１１３億元人民幣

﹡



《中國要聞》﹡內地５月財新製造業ＰＭＩ錄５２勝預期，創五個月高

﹡廣東省金管局表示已向中央報送創建科創金融試驗區方案

﹡中指院表示５月百城新樓價格環比微漲，同比升逾４％

﹡內地倡網絡直播保護未成年人，未滿１６周歲不得服務

﹡江蘇發現人感染Ｈ１０Ｎ３禽流感病例，全球既往未見

﹡河南省委書記王國生離任，由山西省委書記樓陽生調任

﹡國家版權局報告指中國網絡短視頻用戶逾８﹒７億

﹡據報唐山市暫時降低鋼企限產比例，促鋼鐵價格回穩

﹡市監局對１５家校外培訓機構頂格罰款，共計近四千萬

﹡銀保監表示４月未地產貸款同比增１０﹒５％，創８年低；首季實體經濟槓

桿率降３﹒６個百分點

﹡上海發布成品油管理辦法，禁止哄抬油價或低價傾銷

﹡建行上海分行將提供５００億信貸支持滬商貿領域發展

﹡百度與吉利合資的「集度汽車」定價２０萬元人民幣以上

﹡中國上月進口ＬＮＧ至少７２５萬噸，創歷年５月紀錄

﹡廣東用電超負荷破紀錄，２１市錯峰限電礙工廠生產

﹡今年前５個月新基金成立６５４隻，募資１﹒３４萬億

﹡５月地方債發行額創九個月高，首五月進度仍為三年慢

﹡人行１００億逆回購利率持平，續零投放零回籠；５月開展常備借貸便利操

作共３０億元；傳人行控制ＲＭＢＳ規模，擬納入房地產貸款風險評估；人

行新政打壓人幣升勢，即期低開５３點報６﹒３６６；人行擬將地產開發商

、貴金屬交易商納入反洗黑錢調查

﹡衛健委表示將婚假生育養育教育一體考慮，加強政策支持

﹡上交所首隻滬港互通ＥＴＦ募集１２億元，跟蹤恆生科指

﹡波蘭華沙法庭開始審理涉及華為的中國間諜案件

﹡華為鴻蒙系統２﹒０明日將正式登場

﹡泰禾集團旗下福建商場遭拍賣，重組債務逾８億元人民幣

﹡內地社會組織向騰訊提訴，稱《王者榮耀》手遊侵害未成年人權益

﹡上海市監部門對四家校外培訓機構罰款千萬元

﹡銀保監表示一季度末銀行業不良貸款率降至１﹒８９％；至４月末普惠型小

微企業貸款同比增３２％；對新增地產貸款佔比較高銀行實施名單制管理；

挪用經營貸個人將送報徵信系統，增違規成本

﹡藥品網絡銷售第三方平台座談會召開，阿里、京東、騰訊等參加

﹡５月成績出爐，小鵬交付量增４﹒８倍，蔚來增近１倍

﹡教育部表示大力整頓校外培訓機構，推進課後服務全覆蓋

﹡上海５月線上線下消費逾３７００億人幣，增逾一成



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒６％三連揚，報１７１６２點



《其他消息》﹡立法會地方選區分界圖今上載至選管會網站供市民參閱

﹡吳政亨王百羽鍾錦麟申請保釋被拒

﹡澳門電子消費優惠首日上午使用過程暢順

﹡林鄭稱國安法為香港帶來很大影響，香港不可違反憲法；林鄭月娥下午與新

任外交部駐港特派員劉光源會面

﹡邱騰華稱執法機構索取電話卡持有人資料需先取得法庭手令；電話卡實名制

９月實施，個人向每家電訊商最多登記１０張

﹡香港信保局表示再度延長「百分百信用限額提升計劃」至今年底

﹡資管公司攻另類投資ＥＳＧ，冀回報贏通脹

﹡本港零售貨值連升三個月，４月按年升１２﹒１％遜預期

﹡金管局下月底舉辦合規科技旗艦研討會，邀請公眾參加

﹡中原按揭表示５月樓花按揭增１３３％，匯豐成雙料冠軍

﹡桂洪集團紅磡新盤命名曼翹，涉１３０伙料月內上樓書

﹡經絡表示現樓按揭宗數連升３月，匯豐重奪冠軍寶座

﹡ＡｌｉｐａｙＨＫ推全新「Ｐ２Ｐ友情大激賞」

﹡深股通額度全日用２０﹒７億元；滬股通額度全日用１７﹒４億元，陸股通

淨流入１１億

﹡匯豐推ｉＢｏｎｄ年利率０﹒９％貸款優惠，豁免多項收費

﹡駿達證券免認購４手客戶按金，料ｉＢｏｎｄ首日或見１０４元

﹡港澳飛翼船公司終止租約，下月向政府交還屯門客運碼頭

﹡柏傲莊ＩＩＩ加推１４９伙，周六首輪開售共３３１伙

﹡仲量聯行料本港新一浪移民潮對住宅樓價影響輕微



《大國博弈》﹡王毅稱中歐無重大衝突，唯一恰當定位是全面戰略夥伴

﹡麻生太郎稱安排與耶倫本周舉行雙邊會晤，細節未定



《谷針新招》﹡薛永恆稱今推「安心出行２﹒０」，加入電子針卡功能

﹡中電（００００２）完成接種兩劑疫苗員工將獲有薪假期及酒店餐券

﹡林鄭稱感謝企業響應全城起動運動，望消除接種疑慮

﹡迪士尼表示醫護或已打針訪客明起可獲２５０元禮品包

﹡陳肇始稱第五波防疫研限未打針者進入處所非懲罰分化

﹡港鐵（０００６６）將送出５００張全年車票，以鼓勵市民接種疫苗

﹡賀一誠稱澳門無意參考香港鼓勵措施，冀市民自願接種

﹡數碼港表示接種每劑新冠疫苗員工將獲一日有薪假期

﹡聶德權冀公務員主動打針，歡迎部門找合適方法推動

﹡鷹君集團推出３０００晚酒店半價優惠及商場消費獎賞

﹡金管局促銀行採額外措施，特別鼓勵面向客戶員工打針

﹡恆生銀行（０００１１）將為員工提供額外兩天疫苗假期

﹡金發局推疫苗假期，員工接種每一劑疫苗可享一天假期



《新冠肺炎》﹡本港新增７宗確診，１宗本地個案男警暫列源頭不明

﹡張竹君稱未有證據顯示３５歲確診男警最初樣本受污染

﹡廣州３８區域封區，全市一發現感染個案即封閉管理

﹡上海新冠疫苗接種已超２６００萬劑

﹡世衛總幹事譚德塞稱今年應啟動疫情國際條約談判

﹡台灣新增及追加共３２７宗本地確診，多１３人死亡

﹡林鄭稱研「禁足」措施非懲罰市民，避免抗疫一刀切

﹡美銀擬６月底前讓香港和中國內地員工重返辦公室上班

﹡食環署持續為特定群組安排免費病毒檢測服務

﹡梁子超稱初步確診男警個案或屬第四波殘餘

﹡曾祈殷稱男警初步確診值得關注，應盡快提高接種率

﹡大新保險表示為投保家傭推出新冠肺炎疫苗接種延伸保障

﹡科興表示已向包括中國等多地供應新冠疫苗超逾６億劑

﹡海洋公園升級員工疫苗假期，並為已打針訪客提供優惠

﹡外交部表示中國向ＣＯＶＡＸ供應的首批國藥疫苗今下線

﹡深圳機場表示持穗、佛身份證出港旅客須出示檢測證明

﹡台灣鴻海與永齡基金會遞件申請向德國直採復必泰疫苗

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