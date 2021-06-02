《油金掠影》憧憬油需揚升油價觸逾１５個月高位，金價回軟

《經濟通通訊社２日專訊》由於市場憧憬油需上揚，油價周二上揚。８月布油期貨收升漲１

﹒３％報每桶７０﹒２５元（美元．下同），曾觸每桶７１元，創去年３月８日以來盤中最高。

美國７月原油期貨則收升２﹒１％，報每桶６７﹒７２元。

值得留意的是，５月份中國製造業活動以今年最快速度增長，提振油價表現。路透初步調查

顯示，上周美國原油庫存料減少２１０萬桶。

油組（ＯＰＥＣ）與ＯＰＥＣ＋消息人士指，該聯盟周二已同意維持現有逐步放鬆油供限制

的步伐。據早前ＯＰＥＣ＋於４月的決定，料於５至７月增加供應每日２１０萬桶，因該聯盟預

計儘管印度新病例激增，但全球需求仍將上升。



＊美國製造業數據強勁，金價回軟＊



由於美國製造業數據強勁，金價周二回軟。現貨金曾觸１月８日以來高位１９１６﹒４０元

，現時則報１８９８﹒４９元。美國黃金期貨表現持平收報每盎司１９０５元。

數據顯示，美國５月製造業活動加速，料經濟重啟已成功提振訂單需求。市場亦正待周五出

爐的美國經濟就業報告數據。

其他貴金屬方面，白銀曾跌０﹒３％報每盎司２７﹒９７元，現時則報２７﹒８３元；而鈀

金則曾漲１﹒１％至每盎司２８６０﹒１６元，現時則報２８６２﹒９３元。（ｊｃ）

