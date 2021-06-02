《華爾街內望》美國製造業活動回升，美股個別發展，道指升４５點

《經濟通通訊社２日專訊》投資者權衡最新的美國經濟數據，以尋找經濟反彈和通脹上升的

跡象，而在醫療保健股和科技股下跌，與能源股和金融股上漲相抵下，美股周二（１日）個別發

展，道指上升。

道指高４５點或０﹒１３％，報３４５７５點。標指跌２點或０﹒０５％，報４２０２點。

納指跌１２點或０﹒０９％，報１３７３６點。

美國５月製造業活動回升，經濟重啟釋放積壓的需求提振訂單，但原材料和勞動力短缺導致

未完成訂單增加。

明尼亞波利斯聯儲行長卡什卡利、聯儲局金融監管副主席夸爾斯最新重申物價上漲只是暫時

性，市場關注周末前公布的美國就業報告。

指標十年期國債收益率升２﹒２個基點，報１﹒６１５％。兩年期國債收益率漲不足０﹒５

個基點，報０﹒１４７％。

板塊方面，金融股走高，燃料需求增長預期提振油價，推動能源股攀升，科技股下跌。個股

方面，雅培跌９﹒３％，公司下調今年全年盈利預期，而隨著越來越多人接種疫苗，病毒檢測收

入預計將大幅下降。

數據分析公司Ｃｌｏｕｄｅｒａ急漲２３﹒９％，私募公司ＫＫＲ和Ｃｌａｙｔｏｎ

Ｄｕｂｉｌｉｅｒ ＆ Ｒｉｃｅ同意將其私有化。ＡＭＣ跳漲２２﹒７％，惟公司早前表示出

售２﹒３億美元股份。（ａｌ）

