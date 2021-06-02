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即市新聞

02/06/2021 07:50

《華爾街內望》美國製造業活動回升，美股個別發展，道指升４５點

　　《經濟通通訊社２日專訊》投資者權衡最新的美國經濟數據，以尋找經濟反彈和通脹上升的
跡象，而在醫療保健股和科技股下跌，與能源股和金融股上漲相抵下，美股周二（１日）個別發
展，道指上升。
　　道指高４５點或０﹒１３％，報３４５７５點。標指跌２點或０﹒０５％，報４２０２點。
納指跌１２點或０﹒０９％，報１３７３６點。
　　美國５月製造業活動回升，經濟重啟釋放積壓的需求提振訂單，但原材料和勞動力短缺導致
未完成訂單增加。
　　明尼亞波利斯聯儲行長卡什卡利、聯儲局金融監管副主席夸爾斯最新重申物價上漲只是暫時
性，市場關注周末前公布的美國就業報告。
　　指標十年期國債收益率升２﹒２個基點，報１﹒６１５％。兩年期國債收益率漲不足０﹒５
個基點，報０﹒１４７％。
　　板塊方面，金融股走高，燃料需求增長預期提振油價，推動能源股攀升，科技股下跌。個股
方面，雅培跌９﹒３％，公司下調今年全年盈利預期，而隨著越來越多人接種疫苗，病毒檢測收
入預計將大幅下降。
　　數據分析公司Ｃｌｏｕｄｅｒａ急漲２３﹒９％，私募公司ＫＫＲ和Ｃｌａｙｔｏｎ　
Ｄｕｂｉｌｉｅｒ　＆　Ｒｉｃｅ同意將其私有化。ＡＭＣ跳漲２２﹒７％，惟公司早前表示出
售２﹒３億美元股份。（ａｌ）

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