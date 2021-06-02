《匯市走勢》美國製造業活動勝預期，美元受提振微升，澳元上漲

《經濟通通訊社２日專訊》雖然原材料和勞動力短缺限制生產，但美國製造業數據顯示製造
業活動勝預期，美元周二（１日）受提振微升。
美元指數攀升０﹒３５％至８９﹒８２２，但仍遠低於上周高位９０﹒４４７。歐元兌美元
漲０﹒０５％至１﹒２３０５，歐元區５月通脹率大漲，超過歐洲央行目標。英鎊兌美元跌
０﹒４４％至１﹒４１４６，曾觸及三年高位１﹒４２５，英國央行上周暗示明年前加息。
大宗商品相關貨幣對美元普遍走強，因為油價在燃料需求增長預期提振下走高。澳元兌美元
漲０﹒４５％，報０﹒７７６２５，澳洲央行最新維持利率不變，房地產價格繼續飆升。加元兌
美元亦曾觸及六年高位１﹒２０１，加拿大首季經濟增長強勁。
中國央行日前宣布上調金融機構外匯存款準備金率，美元兌離岸人民幣升０﹒１９％至
６﹒３８１７。
加密貨幣方面，比特幣跌２﹒６６％，報３６３４８﹒７８美元。以太幣跌１﹒２１％，報
２５６６﹒９美元。
美國供應管理學會（ＩＳＭ）公布，５月製造業活動指數上升，因為經濟重啟釋放積壓的需
求提振訂單，不過由於零部件、工人短缺造成工人缺勤和短期停工等問題，繼續限制製造業增長
潛力。（ａｌ）
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