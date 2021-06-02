  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/06/2021 07:50

《匯市走勢》美國製造業活動勝預期，美元受提振微升，澳元上漲

　　《經濟通通訊社２日專訊》雖然原材料和勞動力短缺限制生產，但美國製造業數據顯示製造
業活動勝預期，美元周二（１日）受提振微升。
　　美元指數攀升０﹒３５％至８９﹒８２２，但仍遠低於上周高位９０﹒４４７。歐元兌美元
漲０﹒０５％至１﹒２３０５，歐元區５月通脹率大漲，超過歐洲央行目標。英鎊兌美元跌
０﹒４４％至１﹒４１４６，曾觸及三年高位１﹒４２５，英國央行上周暗示明年前加息。
　　大宗商品相關貨幣對美元普遍走強，因為油價在燃料需求增長預期提振下走高。澳元兌美元
漲０﹒４５％，報０﹒７７６２５，澳洲央行最新維持利率不變，房地產價格繼續飆升。加元兌
美元亦曾觸及六年高位１﹒２０１，加拿大首季經濟增長強勁。
　　中國央行日前宣布上調金融機構外匯存款準備金率，美元兌離岸人民幣升０﹒１９％至
６﹒３８１７。
　　加密貨幣方面，比特幣跌２﹒６６％，報３６３４８﹒７８美元。以太幣跌１﹒２１％，報
２５６６﹒９美元。
　　美國供應管理學會（ＩＳＭ）公布，５月製造業活動指數上升，因為經濟重啟釋放積壓的需
求提振訂單，不過由於零部件、工人短缺造成工人缺勤和短期停工等問題，繼續限制製造業增長
潛力。（ａｌ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈抗疫香薰囗罩貼！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事01/06/2021
《神州經脈》財新製造業PMI勝預期　即期止步八連漲　滬指收升
財經熱話01/06/2021
華為將公布鴻蒙手機操作系統 中軟國際惹憧憬
香港要聞01/06/2021
【新冠肺炎】林鄭：感謝企業響應全城起動　研「禁足」非懲罰市民
香港要聞01/06/2021
【谷針新招】邊間有針假或獎賞？一文看清政府機構及各企業安排
開市Good Morning01/06/2021
熊麗萍：京東物流如入港股通名單要沽！
財經熱話31/05/2021
中原建業首掛「潛水」12%　馬成：實物分派令股價波動　長遠具信心
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞KAT LAI DK Aromatherapy抗疫香薰囗罩貼

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞睇「中醫教你如何對抗隱形殺手─高醇」網上講座

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金