《缸邊隨筆－石鏡泉》水來了？

《缸邊隨筆》昨文（１日）文末謂：魚缸無水魚難養，並問水從何來？結果，昨天，香港下

雨，港股也落「水」了，市升逾３００點。



昨日恆指成交股數雖未升破五日平均值，但見微升，而ＯＢＶ值亦是昨日微升。



主板每日成交金額，亦見微升。



＊升市無大成交配合＊



這說明一事，昨日升市是有成交配合，但絕不是大成交配合，所以，港股昨日之升只可說是

蹣跚蓮步，並非豪情邁步，因此投資者入市應「提心吊膽」，隨時應變。



如以恆指每周及主板每周的成交表現言，港股自上周起，已見成交回升，是利好的。今天是

周三（２日），估計到收市時，成交已逾上周的一半，按此下去，到今周五（４日），港股今周

的成交額有望超越上周，這是利好的。



如今周成交數是超逾上周成交數時，即今周的成交，是繼上周之後再度升逾個五周平均數額

，是利好的。



至於國內股市成交，是港股望塵莫及，滬指及創業板指數已是連續三個交易日破萬億金額，

以昨日計北向資金實際淨流入１１﹒０３億元，看來外資對國內股市仍有鍾情。



以前，中國未多開放，外資欲買Ａ股，要由港股入手，帶動港股成交，那時的Ｈ股是紅到紫

。攀車邊的港股，被稱為紫籌。



今時Ａ股獨立成形，外資可直入Ａ股市場，不必取道港股，故港股的「吸水」能力遠遜於前

。



外資入Ａ，水流不斷，才致近月人仔價升，升到阿爺要提升外匯準備金率來收縮美元的流動

性，其意在緩解人民幣升值壓力。但這只是一時能壓，長期言，人仔兌美元是會持續升值的，因

為美元大印鈔，經濟未全面回升，在理在現實，都會跑輸人仔，外資有這人仔升值預期，自然會

安心入Ａ，直到人匯有轉弱的可能才止。



這些「外資」，可以是真正鬼佬錢，亦可以是國內同胞的「假」鬼佬錢，以前跑了出去炒外

國資產，今時外間難搵食，便回過頭來。



這些「假」鬼佬錢，有時不便入Ａ，便只好旁敲港股，才致港股有少許肉糜讓恆指升，恆生

中國企業指數的成交亦見稍強於恆指的。這是筆者所認為「水」的來源，因為畢竟香港經過了近

年的亂事，港人自己財富，不耗多也耗少，要再揼錢入市，總不能靠打疫苗博抽獎來接濟。



所以，筆者對港股之「升」，總是看得謹慎，如有不合各位聽，請諒。







＊贛鋒可望好＊



昨日午市閒談推介贛鋒鋰業（０１７７２），短期阻力１２３元，支持１１０元，目標價

１２３至１５０元，止蝕價１０３元，一句話概括：可望好。



主要業務：



業務類別是一般金屬及礦石（（Ｄｉｖｅｒｓｉｆｉｅｄ Ｍｅｔａｌｓ ＆

Ｍｉｎｅｒａｌｓ），主要從事深加工鋰產品、鋰電新材料系列產品、鋰電池及儲能電池等之研

發、生產和銷售、鋰資源、鋰電池回收等。



集團簡介：



集團股份亦在深圳證券交易所上市，編號為００２４６０。



集團為鋰化合物、金屬鋰及鋰電池等鋰資源生產商，業務涵蓋上游鋰資源提取、鋰化合物深

加工、金屬鋰生產、鋰電池生產及鋰二次利用及回收。集團提供涵蓋五個主要類別逾４０種鋰化

合物及金屬鋰產品。



集團擁有若干權益之已投產上游鋰資源包括西澳Ｋａｌｇｏｏｒｌｉｅ西南部之Ｍｏｕｎｔ

Ｍａｒｉｏｎ項目、中國江西省寧都縣之河源礦山及西澳黑德藍港外之Ｐｉｌｇａｎｇｏｏｒａ

鉭鋰礦項目。而開發中之礦產包括阿根廷薩爾塔省之Ｍａｒｉａｎａ鹽湖、阿根廷西北部胡胡伊

省之Ｃａｕｃｈａｒｉ－－Ｏｌａｒｏｚ鋰鹽湖及愛爾蘭Ａｖａｌｏｎｉａ鋰輝石礦山。



集團的中游鋰加工及下游電池製造業務線內部消耗由鋰電池回收業務線生產的全部產品，內

部消耗由上游鋰資源生產的大部分產品。集團向外部銷售的產品為鋰化合物、金屬鋰及鋰電池。



集團之產品用於生產或加入主要售予終端市場之成品，包括電池相關產品、化學品、藥品及

新材料等。客戶主要包括電池材料公司、電池製造商、化學品製造商、製藥公司及電子器件製造

商。產品主要於中國、韓國、日本及新加坡等十多個國家出售。



業績表現：



按照中國會計準則，截至２０２１年３月止三個月，營業額上升４８﹒９％至１６﹒０７億

元（人民幣．下同），股東應佔溢利大幅增長至４﹒７６億元。於２０２１年３月３１日，集團

之貨幣資金為２４﹒４３億元，短期及長期借款分別為１４﹒３６億元及１８﹒８６億元。

根據經濟通資料，２０２１年盈利預測為２０﹒４９億元，每股盈利１﹒５８元；２０２２

年盈利預測為２８﹒０４億元，每股盈利２﹒１７元。



公司事件簿：



２０２１年３月，集團以１４﹒７億元收購五礦鹽湖４９％權益，其經營範圍包括鋰礦、硼

礦、鉀礦的地下開採；碳酸鋰、氯化鋰、硼砂、鉀肥、純鹼、光鹵石、低納光鹵石、鹵水、鎂產

品的研發、生產及銷售；廢舊物資的銷售；及硼酸的研發等。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

