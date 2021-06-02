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02/06/2021 09:16

傳恒大物業（６６６６）遭股東折讓１２﹒３％配售最多４﹒６億股

　　《經濟通通訊社２日專訊》恆大物業（０６６６６）傳遭股東配售２﹒７億股，更可以加碼
１﹒９億股，即合共最多４﹒６億股，每股作價９﹒８元，較前收市價折讓１２﹒３４％，可套
現最多４５﹒０８億元。
　　根據配售文件，是次配售與大股東中國恆大（０３３３３）無關。（ｎｓ）

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