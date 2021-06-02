《盤後部署》科指技術上喘定回穩，港股或有力上試三萬關

《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美股高開低走，加上內地股市走弱，拖累港股止升回吐。恆

指開跌５３點報２９４１４點，早段曾倒升２２點，高見２９４９０，惟Ａ股兩市跌幅擴大，加

上科技股及醫藥股回吐，港股半日跌１４７點，報２９３２０。

午後內地股市持續向下，滬綜指跌穿三千六關，港股亦於尾盤再度下探，一度下挫２６０點

，低見２９２０８，最終收報２９２９７，跌１７０點或跌０﹒５８％，主板成交

１５０２﹒３１億元。國企指數報１０９５１，跌３８點或跌０﹒３５％。恆生科技指數報

８２３５，跌７０點或跌０﹒８５％。

內地兩市走弱，上證綜指報３５９７，跌２７點或跌０﹒７６％，深證成份指報１４８５７

，跌１７６點或跌１﹒１８％；兩市全日成交１０１３０億人幣，按日減少３﹒２％，是連續第

四個交易日突破萬億大關。



＊高盛：中國股市處升市初期，大摩：未來半年美股或回調逾一成＊



高盛亞洲投資策略部門聯席主管王勝祖表示，相對於現金和債券，更看好中國股票。他指中

國股市正處於多年升市初期，順周期價值股應將追上上成長股。高盛亦表示，即使美元疲軟，其

他貨幣持續升值，整個市場風險偏好上升，眾多新興市場都面臨資本流入和貨幣升值的問題，預

計人民幣上升空間有限。

摩根士丹利首席股票策略師Ｍｉｃｈａｅｌ Ｗｉｌｓｏｎ周一表示，由於全球巨量財政刺

激及去年的低基數效應，美國企業盈利在過去幾個季度表現出色，甚至勝於此前的樂觀預期，不

斷下滑的市盈率已被持續上升的企業盈利預期所抵消，但由於成本壓力上升及企業稅上調，企業

盈利需作出修正。他認為美股下調評級的過程尚未結束，未來６個月可能會出現１０－１５％的

調整。



＊科指走勢轉好，六月絕不了＊



港股於６月開局向好，恆指於５月３１日出現中線黃金交叉，１０天線升穿５０天線，昨日

（１日）大市更升逾３００點，升市亦具成交配合，達１５６９﹒９４億元，市場憧憬６月不

「絕」。雖然今日港股見回吐，但恆指昨日升穿保力加通道頂部，今日稍為回落屬正常，且科指

昨日成功重上５０天線，技術上重新回穩，今日亦能企穩於８１００以上，重磅科網股於近日反

彈後未有顯著回調，本周大市向上機會居多，２９０００有支持，初步上望３００００關。

（ｐｌ）

