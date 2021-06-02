《外地經濟》歐元區５月通脹按年升２％，４月失業率僅８％

《經濟通通訊社２日專訊》歐盟統計局周二（１日）公布，歐元區５月消費物價調和指數（
ＨＩＣＰ）按月升０﹒３％，勝預期升０﹒２％，按年則升２％，勝預期１﹒９％。期內核心Ｈ
ＩＣＰ按年升０﹒９％，符合預期。另外區內４月失業率降至８％，低於預期８﹒１％。
（ａｌ）
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