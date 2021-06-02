《台股攻略－黃振宇》電子權值股失色，航運板塊支撐大市

《台股攻略》台灣加權指數今日（２日）高開後曾升逾１１０點，但市場憂慮通脹升溫，科

技板塊受壓，中段股市下挫，在航運股支撐大市下，指數最終升３點，收１７１６５點，成交金

額為５３６９億元（新台幣．下同），全日波幅達２１９點。

主要電子權值股失色，台積電、鴻海及聯發科分別收５９５元、１１２元及９５９元，各跌

０﹒５％、２﹒２％及１﹒８％；聯電、華邦電、日月光投控、廣達及聯詠亦跌０﹒４％至

３﹒５％，相反，大立光收３０７０元，升０﹒２％，矽力─ＫＹ升４％，誠創升８﹒５％，虹

揚─ＫＹ升停。而航運板塊再度支撐大市，貨櫃三雄的萬海收１６０元，升０﹒３％；長榮收

１１０﹒５元，升２﹒３％；惟陽明跌１﹒３％，收１１１元，其餘航運股份的台航、慧洋─

ＫＹ及宅配通及台驊投控漲停，嘉里大榮、新興、四維航、台船及中航均升２﹒５％至５﹒１％

。造紙板塊的永豐餘漲停，收４３元；華紙及正隆升超過７％，收２６﹒３５元及４４﹒７５元

。國際原油上漲，刺激塑化板塊全線靠穩，台塑四寶的台塑、南亞、台化及台塑化分別收１０６

元、８６﹒６元、８８﹒９元及１０６元，升１﹒９％至３﹒９％。台積電於今日舉行的

２０２１年技術論壇揭示先進邏輯技術、特殊技術及３Ｄ Ｆａｂｒｉｃ先進封裝與晶片堆疊技

術的創新成果，並預計集團的半導體４納米製程於今年第三季開始試產，而３納米製程將在明年

下半年量產。另外，觸控模組大廠的業成ＧＩＳ─ＫＹ迎來旺季，持續出貨新款ｉＰａｄ

Ｐｒｏ外，亦躋身蘋果下半年發表的ＭａｃＢｏｏｋ供應鏈，負責液晶顯示器模組相關業務。

鑑於國際油價高漲，憂慮通脹升溫，股市出現明顯的新舊經濟板塊輪動，投資者需留意短期

疫情因素，影響大市方向。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》

