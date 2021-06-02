  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/06/2021 11:01

《窩輪豪情－梁業豪》預測主要指數的即市波動範圍

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、
非必需性消費業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股
票現為美團（０３６９０）、百勝中國（０９９８７）與吉利汽車（００１７５），可用作買入
其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的
股票，則宜首選中國銀行（０３９８８）、昆侖能源（００１３５）與海螺水泥（００９１４）

　　今早（２日）美指期貨經過昨晚（１日）一輪急挫後，於低位窄幅上落，港股亦無大變動。
回吐壓力雖見增大，跌幅尚屬有限。開市後不久，筆者便向Ｐａｔｒｅｏｎ頻道訂戶發出即市錦
囊，謂恆生指數暫時會於２０２６８與２９５８０間反覆上落，筆候突破，牛熊證投機者可以此
作參考，釐訂自己的即市買賣策略。該即市波動範圍是會隨著美指期貨的變動而改變的，於
１０：４０ａｍ為２８２７４－２９５７７；至於國企指數，現為１０９１６－１１０３３，科
技指數則為８１９７－８３６６，值得大家認真參考。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈抗疫香薰囗罩貼！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事01/06/2021
《神州經脈》財新製造業PMI勝預期　即期止步八連漲　滬指收升
財經熱話01/06/2021
華為將公布鴻蒙手機操作系統 中軟國際惹憧憬
香港要聞01/06/2021
【新冠肺炎】林鄭：感謝企業響應全城起動　研「禁足」非懲罰市民
香港要聞01/06/2021
【谷針新招】邊間有針假或獎賞？一文看清政府機構及各企業安排
開市Good Morning01/06/2021
熊麗萍：京東物流如入港股通名單要沽！
財經熱話31/05/2021
中原建業首掛「潛水」12%　馬成：實物分派令股價波動　長遠具信心
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞KAT LAI DK Aromatherapy抗疫香薰囗罩貼

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞睇「中醫教你如何對抗隱形殺手─高醇」網上講座

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金