《窩輪豪情－梁業豪》預測主要指數的即市波動範圍

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、

非必需性消費業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股

票現為美團（０３６９０）、百勝中國（０９９８７）與吉利汽車（００１７５），可用作買入

其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的

股票，則宜首選中國銀行（０３９８８）、昆侖能源（００１３５）與海螺水泥（００９１４）

。

今早（２日）美指期貨經過昨晚（１日）一輪急挫後，於低位窄幅上落，港股亦無大變動。

回吐壓力雖見增大，跌幅尚屬有限。開市後不久，筆者便向Ｐａｔｒｅｏｎ頻道訂戶發出即市錦

囊，謂恆生指數暫時會於２０２６８與２９５８０間反覆上落，筆候突破，牛熊證投機者可以此

作參考，釐訂自己的即市買賣策略。該即市波動範圍是會隨著美指期貨的變動而改變的，於

１０：４０ａｍ為２８２７４－２９５７７；至於國企指數，現為１０９１６－１１０３３，科

技指數則為８１９７－８３６６，值得大家認真參考。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

