《談國論企－黎偉成》美監竊歐盟反嗆華為極卑鄙

《談國論企》丹麥國家廣播公司於２０２１年５月３１日披露，美國國家安全局ＮＳＡ在

２０１２至２０１４年得到丹麥國防情報局合作，通過丹麥互聯網監，不合法、不道德地竊德國

總理默克爾等歐洲多國高級官員不同形式的通信資料，對美帝是狠狠有力的指控和打擊。美帝滿

口「仁義道德」和「正義凜然」對世界指手劃腳，骨子裏是採取骯髒手段明地暗裡的擾亂、顛覆

、破壞他國，以謀不見得人的利益；其監竊劣績斑斑，卻又無根乏據含血噴人的「指控」中國華

為等企業的５Ｇ技術，卑鄙無恥。



＊美帝連盟友都監竊絕對不合法不道德＊



這是繼２０１３年爆發「梭鏡門」事件，斯諾登Ｓｎｏｗｄｅｎ披露默克爾所持手機多年來

被美國情報部間監聽以來，另一個重大指控。此番揭密調查，顯然受到丹麥國防情報局局長和三

名官員於２０２０年８月因「有嚴重不當行為」被停職，引發丹麥國家廣播公司聯同瑞典、挪威

、德國和法國的媒體合作，於９個月之後「援引９位匿名知情人士」提供的資料而披露的，默克

爾與法國總統馬克龍隨即舉行視頻會議齊聲譴責，而ＮＳＡ和美國國國家報總監辦公室拒就報道

作出回應，便盡顯事情的嚴重性。

我要評之重點，有（一）由「梭鏡門」到「丹麥門」（我現時初步命名之．下同），所言只

是７、８年光景的事情，該是美國長期以來竊聽他國要員甚至許許多多人士的「德政」，而此舉

目肯定是要從竊取所得的資料，謀求不見得人的利益，不僅很不合法、不道德，和無基本人權所

言，由是引伸的結論是：美國一直即使包括在經濟、科技、軍事、文化等許許多多方面的國力相

當強大，仍然要通過種種形式不合法、不道德地監竊取他國政要和人士，就是要建立和鞏固美帝

國霸權主義「地位」。

尤其嚴重的，是（二）美國一直申張之「人權」、「民主」等「理念」，要求以歐洲為主的

盟友共同圍堵、打擊所謂不符相關「理念」者，特別是中國、俄羅斯等，肯定是要維持其帝國霸

權主義的地位。我所言甚是，理由為「梭鏡門」和「丹麥門」，都是專門針對美國的尤其是德國

、法國等重要「盟友」，連「盟友」都千方百計監控，美帝的所謂「人權」何在？「民主」何在

？

可以解釋的，是美國從來是（１）以所謂「民主」、「人權」的「理念」，利用歐洲的「盟

友」之想，聯同打擊美國之所要打擊的目標對象，惟（２）美帝國霸王主義者又不信任「盟友」

，特別是在歐盟具高度領導地位的德國，甚至法國，也就無恥地對德、法領袖、政府要員以至目

標人物、平民等，進行「有殺錯，冇放過」的事無大小竊控，對「盟友」是絕對不信任、不放心

，更是言之「合作」、實質作為美帝霸權的工具。



＊拜登當年絕對不可能無所聞難卸責＊



由是引伸的問題是（三）美國竊監劣舉，肯定會面對其「盟友」甚至世界的質疑，而拜登亦

當難卸其問責，因此人於「梭鏡門」發酵期幾乎全程隱形，卻是奧巴馬的副手，更是奧巴馬「重

返亞洲」即圍堵中國政策的主要策劃和執行者，「梭鏡門」如斯「重大」監竊政策，即使不是直

接「領導」，也絕對不是「一無所聞」，甚至不會完全不提意見，和肯定會參考和引用相關的資

料以制定其頗不少政策和決定。

相信拜登在２０２１年６月赴歐洲出席七國集團Ｇ７和北約峰會，會面對可以想像的困境，

而我已評此廝陰濕、陰毒、劣變，且看其「法」！

同樣重要的問題是（四）由「混世魔王」特朗普到陰毒拜登，亦一直污化中國華為集團利用

５Ｇ技術監控其他國家，美國呢？美國更直接了當地由ＮＡＳ操刀，科技企業亦很有可能會按美

國當局要求，多多少少的搞點動作，特別是５Ｇ的疑問最大。

我建議，中國宜在多個方面調查研究美國在包括中國在內的世界各地各業的不合法不道德監

竊證據，力斥美帝之非，為中國以至全世界伸張直義。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

