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即市新聞

02/06/2021 09:24

《異動股》恒大物業開插逾１２％報９﹒８元，達市傳配股價

　　《經濟通通訊社２日專訊》恆大物業（０６６６６）傳遭股東配售２﹒７億股，更可以加碼
１﹒９億股，即合共最多４﹒６億股，每股作價９﹒８元，較前收市價折讓１２﹒３４％。
　　恆大物業開跌１２﹒３４％，報９﹒８元，創近五個月低，成交約２﹒８０億股，涉資２７
﹒４２億元。現價計暫連跌５日，累計跌幅２３﹒４４％。
　　根據配售文件，是次配售與大股東中國恆大（０３３３３）無關。中國恆大平開，報１１﹒
８６元。
　　現時，恆生指數報２９４１４，跌５３點或跌０﹒１８％，主板成交６７﹒２６億元。國企
指數報１１００９，升１８點或升０﹒１７％。恆生科技指數報８３３８，升３２點或升０﹒３
９％。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆大物業（０６６６６）　　　９﹒８０元　　跌１２﹒３４％
　　中國恆大（０３３３３）　　１１﹒８６元　　　無升跌
　　恆騰　　（００１３６）　　　７﹒８４元　　　升０﹒２６％
　　恆大汽車（００７０８）　　３８﹒５５元　　　升０﹒５２％
　　盛京　　（０２０６６）　　　６﹒８９元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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