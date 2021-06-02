《異動股》恒大物業開插逾１２％報９﹒８元，達市傳配股價

《經濟通通訊社２日專訊》恆大物業（０６６６６）傳遭股東配售２﹒７億股，更可以加碼

１﹒９億股，即合共最多４﹒６億股，每股作價９﹒８元，較前收市價折讓１２﹒３４％。

恆大物業開跌１２﹒３４％，報９﹒８元，創近五個月低，成交約２﹒８０億股，涉資２７

﹒４２億元。現價計暫連跌５日，累計跌幅２３﹒４４％。

根據配售文件，是次配售與大股東中國恆大（０３３３３）無關。中國恆大平開，報１１﹒

８６元。

現時，恆生指數報２９４１４，跌５３點或跌０﹒１８％，主板成交６７﹒２６億元。國企

指數報１１００９，升１８點或升０﹒１７％。恆生科技指數報８３３８，升３２點或升０﹒３

９％。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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恆大物業（０６６６６） ９﹒８０元 跌１２﹒３４％

中國恆大（０３３３３） １１﹒８６元 無升跌

恆騰 （００１３６） ７﹒８４元 升０﹒２６％

恆大汽車（００７０８） ３８﹒５５元 升０﹒５２％

盛京 （０２０６６） ６﹒８９元 無升跌

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（ｎｓ）

