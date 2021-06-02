《異動股》微創醫療開跌逾４％，擬發行７億美元五年期零息ＣＢ

《經濟通通訊社２日專訊》微創醫療（００８５３）跌４﹒５％，報６６﹒９元，成交約６

３萬股，涉資４２２１萬元。該股昨日曾破頂高見７０﹒３５元。

集團建議發行零息可換股債券，２０２６年６月１１日到期，本金額７億美元，發行價為債

券本金額的１００％，初始換股價每股９２﹒８１６３元，較上日收市價７０﹒０５元溢價約３

２﹒５％，債券可悉數轉換成５８５１﹒９６萬股股份，佔公司經配發及發行換股股份擴大後的

已發行股本約３﹒１２％。

現時，恆生指數報２９４１４，跌５３點或跌０﹒１８％，主板成交６７﹒２６億元。國企

指數報１１００９，升１８點或升０﹒１７％。恆生科技指數報８３３８，升３２點或升０﹒３

９％。

即月期指新報２９２８８，跌６２點，低水１２７點。即月國指期貨報１０９２２，跌３點

，低水８７點。即月科指期貨新報８３２７，跌９點。

上證綜合指數報３６２６，升１點或升０﹒０４％，成交３５﹒８９億元人民幣。深證成份

指數報１５０４４，升１０點或升０﹒０７％，成交５１﹒０５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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微創醫療（００８５３） ６６﹒９０元 跌４﹒５０％

威高股份（０１０６６） １７﹒１２元 無升跌

先健 （０１３０２） ５﹒１９元 升１﹒１７％

復銳 （０１６９６） ２１﹒６０元 升０﹒２３％

愛康 （０１７８９） １４﹒０８元 跌０﹒２８％



心通醫療（０２１６０） １７﹒８０元 無升跌

啟明醫療（０２５００） ７２﹒００元 無升跌

現代牙科（０３６００） ８﹒００元 升２﹒７０％

諾輝 （０６６０６） ７７﹒００元 跌０﹒３２％

康基醫療（０９９９７） １３﹒５６元 跌０﹒７３％

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（ｎｓ）

