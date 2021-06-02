《午市前瞻》科網股撐市，專家料６月難穿２９０００關

《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美股三大指數個別發展，石油股大升。港股連升三日後回吐

，開跌５３點報２９４１４點，早段曾倒升２２點，惟Ａ股兩市跌幅擴大，恆指最多跌過２１６

點報２９２５１點，半日石油股造好，科技股回落。港股半日跌１４７點或０﹒５％，報２９３

２０點，主板成交８７６﹒２億元。國指報１０９４５點，跌４５點或０﹒４２％。科指報８２

２７點，跌７８點或０﹒９４％。

友邦（０１２９９）跌１﹒３９％，報９９元；匯控（００００５）跌０﹒６％，報４９﹒

４５元；建行（００９３９）跌０﹒３１％，報６﹒３４元；港交所（００３８８）軟０﹒２１

％，報４８６﹒８元。

內地股市轉跌，上證綜指報３６０１點，跌２３點或０﹒６５％，成交２８９０﹒４７億人

幣。深證成指報１４８７３，跌１６１點或跌１﹒０７％，成交３５４４﹒１７億人幣。



＊吉利：晶片問題影響今年產能一成＊



吉利（００１７５）管理層昨日出席野村舉行的亞太區投資者會議，野村引述管理層表示，

預期晶片問題影響今年產能約一成，符合野村預期，第三季情況會緩和，第四季產出可復蘇。管

理層料「極氪００１」將於明年推出另外兩款新型號。吉利升６﹒１９％，報２１﹒４５元，為

半日表現最佳藍籌。上日公布集度汽車第一款車將於明年亮相的百度（０９８８８）亦升０﹒６

１％，報１９６﹒７元。北汽（０１９５８）升０﹒７１％，報２﹒８２元；廣汽（０２２３８

）揚２﹒６９％，報６﹒８６元；長汽（０２３３３）走高２﹒４６％，報２２﹒９５元。

石油輸出國組織和俄羅斯等盟友，決定維持縮小減產規模的步伐，本月變相增產每天３５萬

桶，下月再增產每天約４４萬桶，沙特阿拉伯會繼續縮小自願減產規模。原油價格向上帶動三桶

油走高，中海油（００８８３）升０﹒９２％，報８﹒７９元；中石化（００３８６）升１﹒１

８％，報４﹒２７元；中石油（００８５７）揚３﹒０８％，報３﹒３５元。



＊ＪＢＳ遭網絡攻擊部分業務停運，豬肉股個別發展＊



全球最大肉類供應商ＪＢＳ遭到網絡攻擊，導致公司在澳洲、加拿大與美國的部分業務需要

暫時停運。在港上市的豬肉相關股個別發展，萬洲（００２８８）漲４﹒２１％，報６﹒９３元

；中糧家佳康（０１６１０）升３﹒５５％，報３﹒５元；雨潤（０１０６８）跌２﹒０２％，

報０﹒９７元；卜蜂（０００４３）跌１﹒０１％，報０﹒９８元。



＊黃偉康：科網股支持位逐步上移，大市難穿兩萬九＊



港股於６月開局彈高逾３００點，今早輕微回吐。安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通

訊社》表示，港股近日市況續好，他留意到資金從加密貨幣中釋放，流入金市及股市，ＭＳＣＩ

新興亞洲指數顯著反彈，為相對落後的亞洲股市提供升勁，內地出招遏止炒賣風潮亦未為Ａ股帶

來過大壓力，加上６月需為半年結粉飾櫥窗，料港股於２９０００關有強支持，２８６００為下

方支持，初步上望３０１００，最牛或上試３１０００關。

近日科技股走勢漸轉強，美團（０３６９０）及快手（０１０２４）昨日（１日）更見明顯

反彈。黃偉康指科網板塊中有多股已達嚴重超賣，甚至出現背馳，近期技術反彈實屬正常。美團

於恆指權重將大增至７﹒７１％，吸引被動資金追貨，為美團近日炒高的因素之一，但他指該股

短期受制於百天線阻力，短期於２７５元至３２５元水平上落。但他留意到科技股支持位逐漸上

推，下行空間減少，令大市難以跌破２９０００區間。（ｎｓ、ｐｌ）

