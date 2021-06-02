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即市新聞

02/06/2021 16:41

《美元走勢－羅明立》央行言論偏鴿，澳元未能突破０﹒７８

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒７９　　　１０９﹒４８　　　１０９﹒７６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２２２７　　　１﹒２１９６　　　１﹒２２００
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４１６４　　　１﹒４１２８　　　１﹒４１４１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９８７　　　０﹒８９６７　　　０﹒８９８７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５９６　　　７﹒７５７６　　　７﹒７５９３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國５月份ＩＳＭ製造指數ＰＭＩ由６０﹒７升至６１﹒２。同期
Ｍａｒｋｉｔ製造指數ＰＭＩ終值亦向上修正至６２﹒１，得益予經濟重新開放，需求增加，新
訂單數據大幅增加。歐洲方面，歐元區及德法５月Ｍａｒｋｉｔ製造指數ＰＭＩ終值亦向上修正
，但英國同類數據卻由６６﹒１下修至６５﹒６。美國數據理想，美匯略為反彈，維持區間上落
行情。
　　澳洲央行昨日（１日）議息後維持利率不變，指經濟復甦較預期強，失業率亦穩步回落，但
相信通脹及薪資只會溫和上升，央行認為仍然要維持貨幣政策支持經濟，以及達到充分就業及符
合通脹目標，在此前不會加息。央行言論偏鴿，澳元未能突破０﹒７８，相對其他非美貨幣，短
期仍然有下行壓力。　　　
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２２３０　　　１﹒２１４０　　　１﹒２２８０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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