《美元走勢－羅明立》央行言論偏鴿，澳元未能突破０﹒７８

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒７９ １０９﹒４８ １０９﹒７６

歐元╱美元 １﹒２２２７ １﹒２１９６ １﹒２２００

英鎊╱美元 １﹒４１６４ １﹒４１２８ １﹒４１４１

美元╱瑞郎 ０﹒８９８７ ０﹒８９６７ ０﹒８９８７

美元╱港元 ７﹒７５９６ ７﹒７５７６ ７﹒７５９３

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《美元走勢》美國５月份ＩＳＭ製造指數ＰＭＩ由６０﹒７升至６１﹒２。同期

Ｍａｒｋｉｔ製造指數ＰＭＩ終值亦向上修正至６２﹒１，得益予經濟重新開放，需求增加，新

訂單數據大幅增加。歐洲方面，歐元區及德法５月Ｍａｒｋｉｔ製造指數ＰＭＩ終值亦向上修正

，但英國同類數據卻由６６﹒１下修至６５﹒６。美國數據理想，美匯略為反彈，維持區間上落

行情。

澳洲央行昨日（１日）議息後維持利率不變，指經濟復甦較預期強，失業率亦穩步回落，但

相信通脹及薪資只會溫和上升，央行認為仍然要維持貨幣政策支持經濟，以及達到充分就業及符

合通脹目標，在此前不會加息。央行言論偏鴿，澳元未能突破０﹒７８，相對其他非美貨幣，短

期仍然有下行壓力。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２２３０ １﹒２１４０ １﹒２２８０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

