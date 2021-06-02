《再戰明天》聯儲局公布經濟狀況褐皮書，美國公布就業數據

《經濟通通訊社２日專訊》聯儲局發布經濟狀況褐皮書，美國公布就業數據，料為明日市場

焦點。



＊聯儲局公布褐皮書＊



在重要經濟活動上，印度央行明日召開貨幣政策委員會會議至周五（４日）。零晨美國費城

聯邦儲備銀行總裁哈克、芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯就經濟現狀和貨幣政策發表講話。

１：１０ａｍ，歐洲央行總裁拉加德獲獎致詞。２：００ａｍ，聯儲局公布經濟狀況褐皮書

，明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡利、亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克、達拉斯聯儲銀行總裁

柯普朗、費城聯儲銀行總裁哈克參加有關種族與經濟的線上會議。

３：２５ａｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克出席活動致閉幕詞。６：０５ａｍ，達

拉斯聯儲銀行總裁柯普朗主持有關美國與全球經濟議題的對話。



＊美國公布就業數據＊



在數據方面，９：３０ａｍ，澳洲公布４月出口，月率料由跌２％升至７％，進口月率料由

４％逆轉至跌３％；零售銷售月率料由１﹒３％降至１﹒１％；貿易收支料由５６億澳元升至

８２億澳元。

３：５５ｐｍ，德國公布５月綜合採購經理人指數（ＰＭＩ），料由５５﹒８升至

５６﹒２；服務業ＰＭＩ料由４９﹒９升至５２﹒８。

８：１５ｐｍ，美國公布５月ＡＤＰ就業變動，料由７４萬降至６５萬。８：３０ｐｍ，美

國公布上周首次申請失業救濟金人數，料由４１萬降至３９萬，續領失業救濟金人數料由３６４

萬降至３６２萬。

９：４５ｐｍ，美國公布５月綜合及服務業ＰＭＩ，後者料由６４﹒７升至７０﹒１。

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