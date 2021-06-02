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即市新聞

02/06/2021 19:30

《再戰明天》聯儲局公布經濟狀況褐皮書，美國公布就業數據

　　《經濟通通訊社２日專訊》聯儲局發布經濟狀況褐皮書，美國公布就業數據，料為明日市場
焦點。

＊聯儲局公布褐皮書＊

　　在重要經濟活動上，印度央行明日召開貨幣政策委員會會議至周五（４日）。零晨美國費城
聯邦儲備銀行總裁哈克、芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯就經濟現狀和貨幣政策發表講話。
　　１：１０ａｍ，歐洲央行總裁拉加德獲獎致詞。２：００ａｍ，聯儲局公布經濟狀況褐皮書
，明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡利、亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克、達拉斯聯儲銀行總裁
柯普朗、費城聯儲銀行總裁哈克參加有關種族與經濟的線上會議。
　　３：２５ａｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克出席活動致閉幕詞。６：０５ａｍ，達
拉斯聯儲銀行總裁柯普朗主持有關美國與全球經濟議題的對話。

＊美國公布就業數據＊

　　在數據方面，９：３０ａｍ，澳洲公布４月出口，月率料由跌２％升至７％，進口月率料由
４％逆轉至跌３％；零售銷售月率料由１﹒３％降至１﹒１％；貿易收支料由５６億澳元升至
８２億澳元。
　　３：５５ｐｍ，德國公布５月綜合採購經理人指數（ＰＭＩ），料由５５﹒８升至
５６﹒２；服務業ＰＭＩ料由４９﹒９升至５２﹒８。
　　８：１５ｐｍ，美國公布５月ＡＤＰ就業變動，料由７４萬降至６５萬。８：３０ｐｍ，美
國公布上周首次申請失業救濟金人數，料由４１萬降至３９萬，續領失業救濟金人數料由３６４
萬降至３６２萬。
　　９：４５ｐｍ，美國公布５月綜合及服務業ＰＭＩ，後者料由６４﹒７升至７０﹒１。
（ａｌ）

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