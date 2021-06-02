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即市新聞

02/06/2021 15:03

煤氣：首季香港售氣量按年跌１﹒８％，重申年內不會調整煤氣費

　　《經濟通通訊社２日專訊》香港中華煤氣（００００３）常務董事陳永堅於股東會新聞發布
會表示，今年首季香港整體售氣量較去年微跌１﹒８％，因閏年效應，今年首季較去年首季少一
天，在撇除相關因素後，今年首季香港整體售氣量較去年同期僅輕微跌０﹒７％，雖然酒店、旅
遊及餐飲業等均受到受疫情影響，使工商業用氣量下跌，民用氣量卻相應增加，認為實際影響輕
微，料公司今年在中國整體售氣量能達到３８０億立方米。陳永堅重申，今年內公司不會調整煤
氣費，因現時香港經濟仍未完全恢復。

＊料今年公司業績較去年佳，上海燃氣收益６月中開始反映＊

　　公司執行董事、首席財務總裁暨公司秘書何漢明表示，現時疫情已回復較好情況，國內在相
關方面的情況亦不錯，保持年初的預測，即料今年公司的業績會較去年好，亦預期公司旗下的港
華燃氣（０１０８３）今年的業績亦會較去年佳，因今年首季增長情況較好。
　　對於港華燃氣於去年與上海燃氣達成策略性協議，何漢明續指，預計６月中旬可以完成收購
上海燃氣項目所有的有關條件，故預期公司於６月中旬能從帳面上得到上海燃氣的未來收益。

＊廣東省疫情升溫影響微，本周將公布鼓勵接種疫苗方案＊

　　對於廣東省疫情升溫，陳永堅認為相關影響輕微，工廠沒有出現停產情況，對當地生產影響
甚少，民眾亦增加在家逗留時間，用氣量隨之而增加。對於在水務項目方面的併購計劃，他指現
時沒有計劃在手，但對城市環衛及污水等項目感興趣。
　　對於不少企業推出疫苗鼓勵計劃，陳永堅表示，公司一定會致力參與相關計劃，相關的優惠
方案正在編排，料本周內會公布相關方案，以鼓勵市民接種疫苗，亦指他本人已接種疫苗。
　　被問及何時恢復紅股十送一的安排，管理層對此並沒有作出回應。（ｂｎ）

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