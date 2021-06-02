《小傳日記》魚缸要潛水，金融佬齊頹；仍守百天線，明日再作戰！

《小傳日記》隔晚美股指數兩頭走！香缸魚缸連升三日後要回吐！今朝開跌５３點報

２９４１４點，早段雖然可以倒升飛高見２９４９０點。不過Ａ場潛水加上科技股都唔夠力，令

到魚缸都跌親！早段魚缸潛水１４７點報２９３２０點。午後孖屐跌幅擴大，曾經低見

２９２０８點水平。今日由金融佬領跌，魚缸今日最終收報２９２９７點，跌１７０點或跌

０﹒５８巴仙，主板成交１５０２﹒３１億。國企指數報１０９５１點，跌３８點或跌０﹒３５

巴仙。恆生科技指數報８２３５點，跌７０點或跌０﹒８５巴仙。

Ａ場兩市都要走低！上證綜合指數報３５９７點，跌２７點或跌０﹒７６巴仙，成交

４５４６﹒７８億銀人仔。深證成份指數報１４８５７點，跌１７６點或跌１﹒１８巴仙，成交

５５８２﹒９９億銀人仔。

大隻藍戰士都普遍跌落！除咗ＱＱ（００７００）走上不足半巴仙，報６２８﹒５銀外；生

發發（００３８８）跌落近１巴仙，報４８４﹒４銀；神州移動（００９４１）潛水近１巴仙，

報４８﹒５銀；建行（００９３９）跳低近１巴仙，報６﹒３２銀；大象（００００５）跌低逾

１巴仙，報４９﹒１５銀；ＡＩＡ（０１２９９）潛水逾１巴仙，報９９﹒１５銀。



＊晶片來多些吉利開快車；油佬要增產需求仲未散＊



吉利（００１７５）今朝彈得咁勁，原來係因為管理層噚日去咗野村搞嘅亞太區投資者會議

，野村引述管理層話，預期晶片問題會令今年產能少約一成，喺第三季情況會緩和，第四季產出

有望復蘇。吉利今日炒高近６巴仙，報２１﹒４銀，係表現最好藍戰士。花旗調高今年神州新能

源呠呠車銷售預期至２５２萬部，話可以留意下吉利同比亞迪股份（０１２１１），比亞迪跳逾

１巴仙，報１９３銀。北汽（０１９５８）踼高近１巴仙，報２﹒８２銀；廣汽（０２２３８）

起哄升逾２巴仙，報６﹒８３銀；長汽（０２３３３）升近２巴仙，報２２﹒７５銀。

石油輸出國組織同俄國等，決定維持縮細減產規模步伐，今個月變相每日增產３５萬桶，下

月每日再增產約４４萬桶，沙特阿拉伯會繼續縮細自願減產規模。亞洲時段布油同紐油期貨維持

向上，三桶油造好，中海油（００８８３）同中石化（００３８６）齊跳近１巴仙，報８﹒７８

銀同報４﹒２６銀。



＊壹仔何處去能否行如水；三胎概念吐泡泡瑪特好＊



國安處禁壹傳媒大股東黎智英行使投票權，預期無礙公司營運，壹傳媒炒高逾６７巴仙，報

０﹒３５５銀。毛記（０１７１６）鏟高近２巴仙，報１﹒２銀。鳳凰衛視（０２００８）大股

東買晒３７﹒９３巴仙股權畀紫荊香港同信德集團（００２４２）嘅附屬，套現約６﹒４億，鳳

凰衛視抽高近１３巴仙，報０﹒７９銀；信德（００２４２）軟一格，報２﹒４７銀。

三胎概念股向下，蒙牛（０２３１９）走低逾３巴仙，報４４﹒８５銀；雅士利

（０１２３０）無咗近４巴仙，報０﹒７９銀；好孩子（０１０８６）插近７巴仙，報２﹒０３

銀。泡泡瑪特（０９９９２）連跳第三日，市值重返千億，踼高逾３巴仙，報７３﹒９５銀。請

請！



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