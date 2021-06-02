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即市新聞

02/06/2021 10:28

《真知灼見－溫灼培》澳元料難破橫向局面

　　《真知灼見》從各方經濟數據，包括就業數據中顯示，澳洲的經濟基本上已重返疫前水平。
而剛於本周二（１日）由物業顧問公司ＣｏｒｅＬｏｇｉｃ公布的樓市數據更突顯出，澳洲５月
平均樓價按年比更見大升１０﹒６％。至於同屬商品貨幣的加元及新西蘭元，其央行也已分別宣
布削減買債規模及定下明年加息日期。惟澳央行堅決反對提前收緊貨幣政策，稱最快加息日期要
待２０２４年。
　
　　於周二議息會後，澳央行如預期維持所有貨幣政策不變，息率保持於０﹒１％水平。在其聲
明中，澳央行重申會以通脹重返該行定下的２％－３％範圍（其首季年通脹率為１﹒１％），及
以工資見到顯著增長作為其收緊貨幣政策指標。另外，澳央行也提及到最近於維多利亞省爆發疫
情也增添了該國經濟前景的不確定性。
　
　　由於澳央行的行動屬市場意料中事，所以議息會後未見對澳元匯價構成壓力。但以澳央行的
貨幣政策取態料將限制日後澳元上升能力。而７８﹒５０美仙，這個自今年１月延伸的技術阻力
位置，料將繼續成為澳元的龐大上升阻力。至於首個澳元技術支持料於７６﹒５０美仙，龐大支
持於７５﹒５０美仙。至於今早（２日）澳洲公布的首季ＧＤＰ數據顯示，當地ＧＤＰ按季按年
分升１﹒８％及１﹒１％。數據指向澳洲經濟強勢一面。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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