《錢來自有方－陳玉麗》認購ｉＢｏｎｄ必讀

《錢來自有方》政府推出的新一批通脹掛勾債券（ｉＢｏｎｄ）本月１日開始接受認購，今

批債券保證至少派息２厘，較現時港元定期存款息率吸引，對於志在收息的投資者有一定吸引力

。今批ｉＢｏｎｄ認購期為６月１日至１１日，６月２４日在聯交所上巿。每手認購金額為１萬

元，債券為期三年，持有人將每六個月獲發利息一次。



＊息率與本港通脹掛勾＊



ｉＢｏｎｄ屬於抗通脹的投資產品，每期的息率會按本港通脹率計算，又稱為浮息，若通脹

高過最低息率，就會派浮息，反之，就會派最低息率。今批ｉＢｏｎｄ的最低息率為２厘，換言

之，最少派２厘息。對上一批ｉＢｏｎｄ於今年５月中首次付息，由於浮息低過最低息率，因此

息率為２厘。投資者可到政府債券網站，參閱ｉＢｏｎｄ過去的息率。

銀色債券和ｉＢｏｎｄ同樣為通脹掛勾債券，不少人會將兩者作比較。銀色債券亦設有最低

息率，對上一批為３﹒５厘，比ｉＢｏｎｄ高。然而，大家要留意，銀色債券是為長者而設的，

合資格的申請者要年滿指定的歲數。另外，銀色債券不設二手市場，在債券到期前，持有人只可

以向託管的銀行或經紀行以原價回購。至於ｉＢｏｎｄ則除了可以在聯交所公開買賣，也可以經

託管銀行或經紀行以報價形式交易。

過往ｉＢｏｎｄ掛牌上市後，部分成功認購者選擇在短時間內，甚至是上市當日善價而沽，

賺取短線回報。對於應該持有ｉＢｏｎｄ至到期日，還是只作短線持有，視乎投資目標而定，申

請購買前可先考慮清楚，包括怎樣看本港未來通脹的情況。以收息為主要目的投資者，可以一直

持有ｉＢｏｎｄ至到期日，在到期時，持有債券的人士會全數獲發還本金。

上一批ｉＢｏｎｄ的投資者，每人最多獲派四手。投資者認購前，應先計好投資金額會否在

未來的三年時間內用得上，因為即使ｉＢｏｎｄ可以在二手市場放售，但價格不一定符合你的預

期。《投資者及理財教育委員會（投委會）傳訊及教育資源主管 陳玉麗》

