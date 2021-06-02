港股全日收跌１７０點報２９２９７點，友邦阿里回吐逾１％

《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美股高開低走，標普及納指更倒跌收市，加上Ａ股亦腳軟，

在中美股市拖累下，港股輀難以獨善其身，今早創完兩個半月高位後倒跌。恆指低開５３點報２

９４１４，早段曾收復失地倒升２２點，見２９４９０點全日高位，再創３月１８日後高位。不

過Ａ股受壓，港股調頭向下，午後跌穿上午低位，跌幅曾擴至２６０點，見２９２０８點全日低

位。最終恆指收報２９２９７，跌１７０點或跌０﹒５８％，主板成交１５０２﹒３１億元。國

企指數報１０９５１，跌３８點或跌０﹒３５％。恆生科技指數報８２３５，跌７０點或跌０﹒

８５％。

藍籌個別發展，金融股向下，匯控（００００５）跌１﹒２１％，報４９﹒１５元；建行（

００９３９）跌０﹒６３％，報６﹒３２元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１﹒２５％

。工行（０１３９８）跌０﹒５９％，報５﹒０５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅０

﹒９８％。平保（０２３１８）跌０﹒４８％，報８３﹒４元，以現價計，該股暫連跌３日，累

計跌幅１﹒７１％。友邦（０１２９９）跌１﹒２５％，報９９﹒１５元；另外，藥明（０２２

６９）跌３﹒０５％，報１２０﹒９元，為包尾藍籌。

內地股市偏軟，上證指數失守三千六關，收報３５９７，跌２７點或跌０﹒７６％，終止兩

連升。深證成份指數報１４８５７，跌１７６點或跌１﹒１８％。市場交投活躍，兩市成交合計

１０１３０億元人民幣。



＊汽車股強勢吉利抽高近６％，科技股一同反彈＊



汽車股受捧，吉利（００１７５）母企吉利控股，與百度（０９８８８）合營的集度汽車，

計劃明年４月將有首款純電動車登場，定價超過２０萬元人幣。吉利汽車股價今日發力向上，升

５﹒９４％，報２１﹒４元，為升幅最大藍籌；百度（０９８８８）升０﹒３６％，報１９６﹒

２元。其他汽車股方面，比亞迪（０１２１１）漲１﹒１％，報１９３元；東風（００４８９）

抽高升３﹒６２％，報７﹒４５元；長汽（０２３３３）走高１﹒５６％，報２２﹒７５元；廣

汽（０２２３８）升２﹒２５％，報６﹒８３元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒３

３％。北汽（０１９５８）升０﹒７１％，報２﹒８２元。

科技股反彈，騰訊（００７００）升０﹒０８％，報６２８﹒５元；花旗發表報告，指美團

管理層預計美團優選虧損或在夏季擴大，美團（０３６９０）回吐０﹒３８％，報３１１﹒８元

；京東（９０６１８）「６１８﹒１８周年慶 」昨日（１日）起正式揭幕，首日已有３９個品

牌下單金額過億，股份升０﹒６７％，報２９９﹒８元；京東物流（０２６１８）表示，６１８

活動首日，截至下午５時，包括京東售訂單和開放業務訂單在內，送達單量已超越去年６月１日

全日；刺激京東物流高見４８﹒１５元創上市後新高，不過收市轉跌０﹒８７％，報４５﹒４元

；６１８同樣銷情理想的小米（０１８１０）升０﹒３４％，報２９﹒３元。



＊油價觸１５個月高位，鳳凰衛視大股東變換股價大漲＊



油組與盟友（ＯＰＥＣ＋）維持原定逐步收縮減產規模的計劃，牽動國際油價升至逾２年新

高。紐約期油收市升１﹒４美元或２﹒１％，每桶報６７﹒７２美元，是２０１８年１０月以來

新高。三桶油逆市升，中海油（００８８３）走高０﹒８％，報８﹒７８元；中石油（００８５

７）升３﹒３８％，報３﹒３６元；中石化（００３８６）升０﹒９５％，報４﹒２６元；聯合

能源（００４６７）升２﹒１６％，報１﹒４２元；中海油服（０２８８３）升０﹒６６％，報

７﹒６１元。

焦點個股方面，微創醫療（００８５３）擬發行７億美元５年期零息可換股債券，股價跌８

﹒４９％，報６４﹒１元；中生製藥（０１１７７）有份投資的中國科興疫苗獲世界衛生組織（

ＷＨＯ）列入「緊急使用清單」，升０﹒９３％，報８﹒７１元；據報恆大物業（０６６６６）

股東以每股９﹒８元配售恆大物業２﹒７億股，套現約２６﹒４６億元，恆大物業收跌１２﹒５

２％，報９﹒７８元；紫荊文化、信德（００２４２）落實收購鳳凰衛視（０２００８），鳳凰

衛視股價大升１２﹒８６％，報０﹒７９元。（ｕｌ、ｃａ）

