《鍾之日記》中美再通話，人幣升勢降溫

《鍾之日記》６月２日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴今早與美國財政部長耶倫舉行視像通話，

雙方認為中美經濟關係十分重要，期待未來繼續討論。美國財政部發聲明指，耶倫與劉鶴討論了

拜登政府支持經濟復甦方案，以及符合美國利益領域的合作，同時提出坦誠解決問題的關切。在

上周四（５月２７日）劉鶴與美國貿易代表戴琪進行了通話，內媒評論認為，不到一周的時間內

，中方與美國兩機構的新「掌門」先後通話，意味著雙方完成了對之前中美經貿關系的延續接洽

，一度靜默的中美經貿交流再次啟動。

香江魚缸今日在中美股市拖累下，難獨善其身，今早創完兩個半月高位後倒跌。最終恆指收

報２９２９７，跌１７０點或跌０﹒５８％，主板成交１５０２﹒３１億元。



＊人行出手人幣見貶，Ａ場結束兩連升＊



人行周一（５月３１日）罕見預告６月１５日上調金融機構外匯存款準備金率２個百分點，

向人民幣持續升值澆下冷水，人民幣兌一美元中間價今日止步六連漲，暫時脫離逾三年高位。人

民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開４６點子，其後跌幅擴大，曾接連失守６﹒３８、６

﹒３９關，最終收報６﹒３８０５跌１１３點，連跌兩日，且創自５月２６日以來一周新低。

《新華社》發表評論文章，指市場做多人民幣的投機衝動若隱若現，人行已著手收緊境內市

場外匯流動性，增加投機成本，明言「人民幣資產並非賭徒的籌碼」。此外，在出口收入和投資

急增的推動下，自去年開始內地金融機構外幣存款持續攀升，並在今年４月首次躍升至１萬億美

元以上。據《路透》引述交易員指出，從歷史上看，這種情況將對中國當局設法控制人民幣急升

走勢的努力構成威脅。

人幣升勢降溫對市場帶來壓力，滬深股市今日結束兩連升，滬綜指全日爭持三千六，最終收

跌０﹒７６％，報３５９７﹒１４點，跌穿整數關。兩市成交連續第四個交易日突破萬億大關，

為１０１３０億元人民幣，按日減少３﹒２％。



＊世衛批准緊急使用科興，中生微揚疫苗股偏軟＊



世界衛生組織宣布，批准將科興控股旗下科興中維生物技術有限公司研製的新冠病毒滅活疫

苗「克爾來福」加入「緊急使用清單」，成為繼國藥新冠疫苗後，第二隻獲世衛認可的中國疫苗

。

世衛專家組的聲明指，根據現有數據，認為科興疫苗符合安全、功效及製造的國際標準。研

究數據顯示接種者中，５１％可預防有症狀感染，並百分百可預防重症住院，建議可為１８歲以

上人士接種兩劑科興疫苗，兩劑之間分隔二至四星期。雖然專家組指出，６０歲以上人士的臨床

測試數據不足，難以評估相關保護率；但參考多國的數據後，認為疫苗對年紀較大的人似乎亦有

保護作用，強調接種該疫苗無年齡上限。

受消息刺激，持有科興中維１５﹒０３％股權的中生製藥（０１１７７）今早曾漲逾２％，

惟收市時回順至０﹒９％，報８﹒７１元；其他疫苗股表現偏軟，康希諾（０６１８５）挫２％

，國藥（０１０９９）微跌０﹒２％，復星醫藥（０２１９６）則微升０﹒１％。



＊鳳凰衛視正式易手，股價飆一成三＊



鳳凰衛視（０２００８）原大股東、主席劉長樂全資擁有的今日亞洲，昨日（１日）與紫荊

香港及何超瓊旗下的信德集團（００２４２）的全資子公司Ｃｏｍｍｏｎ Ｓｅｎｓｅ訂立有條

件買賣協議，紫荊香港及信德落實收購今日亞洲所持有的鳳凰衛視股份。完成後，今日亞洲將不

再是鳳凰衛視股東。

據聯交所資料顯示，中國財政部４月時申報，經紫荊文化間接持有鳳凰衛視權益。資料顯示

，中國財政部持有紫荊文化集團及紫荊文化（香港）集團的１００％權益。

信德集團早前曾表示，鳳凰衛視是「最具實力及影響力的媒體集團之一」，相信收購有助集

團掌握市場脈搏，以前瞻優勢推進在中國各地旅遊產業發展。收購完成後，信德集團將成為被動

投資者，不會參與其日常管理及營運。

鳳凰衛視全日飆１２﹒９％，報０﹒７９元；信德集團則跌０﹒４％，報２﹒４７元。

今次交易後入主鳳凰衛視的紫荊文化，是主要從事新聞出版、影視等業務的國企，紫荊文化

集團持有聯合出版集團、《紫荊》雜誌社等。而聯合出版集團主要的子公司包括：三聯書店、中

華書局、商務印書館、萬里機構、香港聯合書刊物流等。



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