【新冠疫苗】世衛批准科興疫苗緊急使用，５１％可預防感染

《經濟通通訊社２日專訊》世界衛生組織宣布，批准將科興控股生物技術有限公司研製的新

冠病毒滅活疫苗「克爾來福」加入「緊急使用清單」，成為繼國藥新冠疫苗後，第二隻獲世衛認

可的中國疫苗。



＊６０歲以上人士的臨床測試數據不足，難評估相關保護率＊



世衛專家組的聲明指，根據現有數據，認為科興疫苗符合安全、功效及製造的國際標準。研

究數據顯示接種者中，５１％可預防有症狀感染，並百分百可預防重症住院，建議可為１８歲以

上人士接種兩劑科興疫苗，兩劑之間分隔二至四星期。雖然專家組指出，６０歲以上人士的臨床

測試數據不足，難以評估相關保護率；但參考多國的數據後，認為疫苗對年紀較大的人似乎亦有

保護作用，強調接種該疫苗無年齡上限。

世衛總幹事譚德塞歡迎專家組的決定，形容科興疫苗安全有效，加上易於儲存，適合低收入

國家使用，現時最重要是將這些能拯救生命的工具，盡快提供給有需要的人。

世衛在５月７日將國藥疫苗列入「緊急使用清單」，成為第６款獲世衛批准緊急使用的新冠

疫苗，且是首款獲列入清單的中國研發新冠疫苗。



＊科興尹衛東：期待進一步參與全球疫情防控＊



科興控股董事長尹衛東表示，此次通過世衛審評，標誌科興新冠疫苗在全球４０多個國家和

地區獲得認可的基礎上，進一步得到國際衛生機構的認可。他說，新冠疫情仍在全球持續蔓延，

科興期待進一步參與全球疫情防控，充分發揮中國新冠疫苗作為全球公共產品的價值。（ａｃ）

