【大國博弈】劉鶴與美國財政部長耶倫通話，就宏觀經濟等廣泛交流

《經濟通通訊社２日專訊》據《新華社》報道，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美

全面經濟對話中方牽頭人劉鶴今早與美國財政部長耶倫舉行視像通話。報道指，雙方認為中美經

濟關係十分重要。雙方本著平等和相互尊重的態度，就宏觀經濟形勢和多雙邊領域合作進行了廣

泛交流，對彼此關心的問題坦誠交換了意見，願意繼續保持溝通。（ａｃ）

