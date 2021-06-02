《股林淘金－林家亨》聯想（００９９２）業績創新高可關注

《股林淘金》聯想集團（００９９２）第四季度及２０２０╱２１全年所有業務均實現強勁

增長，業績亮麗，顯示集團實現均衡且可持續增長的韌性和實力，以及其３Ｓ（智能物聯網、智

能基礎設施及智能解決方案）的企業戰略多元化發展和轉型成效顯著，加上清晰的戰略、產品創

新、卓越運營，以及全球資源、本地交付等核心競爭力，值得關注。



另外，由於疫情加速企業的數字化轉型，加大對ＩＴ的投資，同時，帶動消費者在家用電腦

的需求增加，並且快速電腦的升級換代，種種都有利聯想業務，為其在未來維持不俗增長提供保

證。



第四季度，聯想營業額按年增長４８％到１５６億美元；並錄得兩年來最高的利潤增長率，

稅前利潤及淨利潤分別為３﹒８億及２﹒６億美元，增長達３９２％和５１２％。業績創新高，

所有主營業務營業額實現雙位數增長。個人電腦和智能設備業務（ＰＣＳＤ）創造了歷史最佳的

第四季度業績，營業額增長４６％至１２４億美元，利潤率達６﹒７％的歷史新高。



個人電腦和智能設備業務在全球所有大區均實現了高雙位數的營業額增長，個人電腦銷量增

速超過大市，進一步鞏固了集團於個人電腦領域全球第一的排名。平板電腦第四季度取得突破性

增長，銷量增速高達１５７％，是市場平均增速的近三倍。



移動業務集團（ＭＢＧ）的營業額增長勢頭強勁，增長８６％達１５﹒４億美元，稅前利潤

創下了並購摩托羅拉移動業務以來的新高２１００萬美元。通過拓展運營商合作關係及推出強大

的產品組合，尤其是５Ｇ系列產品，集團的智能手機銷量在北美、歐洲和亞太市場都實現三位數

增長，在拉丁美洲市場份額創造了近２１％的歷史新高。若股價接近９元時可博反彈，宜設止蝕

價８﹒６元。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者並無持有上述股份

