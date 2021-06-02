《投資智慧－鄧聲興》年輕人乃未來商機，企業要注重品牌多樣性

《投資智慧》為積極應對人口老齡化，中國進一步優化生育政策。中共中央政治局５月３１

日召開會議，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，有利於改善中國人口結構、

落實積極應對人口老齡化問題。內地在２０１６年，已調整生育政策，當年便宣布實施單獨二孩

政策，若夫婦其中一人是獨生子女，便可以多生一名小孩。２０１６年實施有關政策後，根據國

家統計局公布的數據，２０１７年內地二孩數量上升至８８３萬人，比２０１６年增加了１６２

萬人，且二孩佔全部出生人口的比重達到５１﹒２％，但與２０１６年整體新生嬰兒卻減少８８

萬名。２０１６年中國的新生人口實際上是持續下滑。可見新生不足問題可是持續困擾當地政府

。



對於三孩政策，投資者不該只關注短線生育概念股，該政策是影響至少中國未來１０年的發

展，相關概念股不僅是短期利好，亦是有利於內地長遠消費模式及經濟規模。新一代年輕人是社

會重點關注的一群，亦是未來商機的重心。



其中可留意新世代的消費模式特點，首先，這群年輕人從小沉浸在移動互聯網及社交媒體中

，他們的消費模式「全渠道購物」帶動國內一大批新消費品牌迅速崛起，不僅是實體還是線上，

圍繞Ｚ世代的商業機遇和新品牌不斷湧現。第二點，由於Ｚ世代從小物質較豐富，隨著收入增加

，他們亦同時追求升級消費，偏好追求品牌效應及享受高端產品。他們會追求精神滿足，精神上

的富足。Ｚ世代注重個人化的體驗，希望透過商品表達自己獨特的個性。所以對Ｚ世代言，品牌

的多樣性和個性化是很重要的行銷策略之一。企業要注重品牌多樣性，讓品牌形象能反映出各種

不同的文化和個性類型，吸引年輕消費者，讓Ｚ世代塑造自己的獨特的消費體驗，加強品牌的多

元性及高端化，從而得到年輕一代Ｚ世代得關注和共鳴。因此，內地越來越多的企業、品牌都在

針對這一群體的消費習慣和喜好，進行轉型發展。

《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

