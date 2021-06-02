《拆局麒想－林嘉麒》美團虧損擴大，股價卻強勢的迷思

《拆局麒想》美團（０３６９０）首季虧損擴大，惟自從業績公布後，股價在短短兩個交易

日卻最高有升幅接近兩成。虧損多過預期，股份不跌反升，當中必有原因。股價是誠實的，市場

是不會錯，錯的是看淡股價的一方。實際上，投資市場對新經濟股的虧損是容易接受的，因此個

股出現虧損持續，甚至是擴大，並不是很大的問題。惟美團的情況較為複雜，值得投資者深思箇

中原因。



美團今年首季不論是淨虧損擴大至４８﹒５億元（人民幣．下同），或是經調整後淨虧損

３８﹒９２億元，也叫市場驚訝。自２０１９年年中開始，美團業務被認為是正上軌道，外賣業

務愈做愈好，經營利潤持續改善，加上酒店旅遊發展順利，投資界正期待很快就虧轉盈。今次季

績後，公司已預示未來虧損將持續擴大，而實踐盈利的時間表亦將要再度延後。事實上，部分大

行亦認為未來將持續虧損，亦將目標價調低，惟股價不跌反升，周初兩天更成為港股通淨流入資

金最多的港股，周一（３１日）淨流入有１４﹒４億港元，周二（１日）更激增至２７億港元。



原因不複雜，而且簡單易明。首先，分析新經濟股，重點有三。一是收入增長情況，期內公

司營收３７０﹒１６億元，同比大增１２０﹒９％，遠好過市場預期。更何況細看兩大業務，餐

飲外賣交易金額同比增長９９﹒６％至１４２７億元，經營溢利高達１１１億元，按年虧轉盈，

按季增長２６％；到店、酒店及旅遊業務期內全面復甦，收入同比增長１１２﹒７％至人民幣

６６億元。經營溢利由去年的６﹒８億元增加３０４﹒０％至２７億元，經營利潤率由２２％急

升至４１﹒７％。只是，整體經營虧損是由於新業務方面持續虧損擴大至８０億元，按季虧損擴

大３３％。期中，美團優選經營虧損由去年第四季的３０億元，擴大至５８億元，快旅、美團買

菜及Ｉｎｓｔａｓｈｏｐｐｉｎｇ等其他分部的虧損近１５億元。美團亦預計，由於持續大量投

資，美團優選第二季的虧損將擴大到７５億至８０億元。快旅╱買菜╱

Ｉｎｓｔａｓｈｏｐｐｉｎｇ的經營虧損預計環比擴大５億元。不過，最大賣點是公司指現在美

團優選的地理覆蓋範圍已經基本穩定，管理層將繼續致力爭取用戶。



美團優選對於美團未來發展有極大的戰略意義，為美團帶來了近３０００萬的新增用戶。公

司年交易用戶數在首季末增長超過５８００萬，至５﹒７億，增長亦創季度用戶數增長新高，其

中美團優選貢獻了首季度一半的新增用戶，預計未來幾年，美團優選業務有望增加３億至４億新

用戶。美團優選對有助公司整體加速滲透至低線市場，獲取大量用戶有幫助，吸引新用戶的同時

，複購率也會提升。事實上，對於平台經濟股最重要的是用戶數目及對平台，既然美團的新業務

有助提升用戶，對於一直未能突破用戶樽頸問題的美團來說是好事來。正所謂投資看前景，既然

投資者（尤其是北水）沒有因為美團虧損擴大而看淡，亦認同美團新業務策略，短期要留意升幅

過急或會回調，惟未來只要新增用戶增長理想，就算虧損擴大而股價造好也不足為奇。

《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》

