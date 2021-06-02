《樓市亮話－湯文亮》政府不宜干預豪宅市場

《樓市亮話》有老友話這題目有誤導之嫌，豪宅買賣令庫房進帳不少，政府巴不得豪宅成交

價與成交量不斷上升，又點會干預豪宅市場。



一般人的確認為政府不會干預豪宅市場，但事實勝於雄辯，政府曾經干預豪宅市場，大家可

能唔記得，政府出招打壓樓市，第一招是針對豪它，大約在２００９年底，政府將２０００萬以

上物業印花稅由３﹒７５％加至４﹒２５％，理由是豪宅樓價上升，帶動了小型住宅樓價同樣上

升，政府出招希望將豪宅樓價壓下去，小型住宅樓價亦會下跌。我唔知道是甚麼理論，只知道政

府加了豪宅印花稅之後，物業炒家將眼光放在銀碼較細，印花稅較低，甚至低至１００元的小型

住宅，結果是出招打壓豪宅，反而令到小型住宅樓宇急升，當時有人話小型住宅業主吐氣揚眉，

細價樓真架勢，小型住宅樓價上升，政府更加難解決樓宇問題，間接是干預豪宅的結果。



近日豪宅又再之熾熱，不但成交價飆升，成交量亦不俗，有人擔心政府出招壓豪宅，例如重

啟新樓銷售稅，我認為千祈唔好，否則又會再次鑄成大錯。老實說，豪宅樓價上升與一般市民有

甚麼關係，政府只要提供足夠供應量給基層市民，社會就沒有那麼多怨氣，豪宅銷售有別於中小

型住宅，豪宅買家是不會買樓花，在入伙後一年要賣走，除非是大幅降價，否則是很難做到，大

幅降價不但影響樓市，亦會影響庫房收入，又得罪地產商，是吃力不討好的事，而事實上豪宅是

香港經濟的大動脈，豪宅暢旺，代表有很多有錢人移居香港，經濟自然會被帶動起來，不干預不

但是最好的政策，政府甚至可以坐享其成。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

