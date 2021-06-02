《缸邊嫺談－黃惠嫺》深化價格機制改革發布，推進再生能源市場化

《缸邊嫺談》２０２０年９月２２日，中國國家主席習近平在第７５屆聯合國大會上提出，

內地將爭取於２０３０年前二氧化碳排放量達到峰值（即「一個國家或地區未來二氧化碳排放的

最大值」），並於２０６０年前實現「碳中和」。而在同年１１月通過的《中共中央關於制定國

民經濟和社會發展第１４個五年規劃和２０３５年遠景目標的建議》中，再次明確了國家堅定不

移支持潔淨能源發展的政策方向。



「碳中和」是指企業、團體或個人通過停止排放或以其他形式（如植樹植林、節能減排等）

，抵銷自身所產生的二氧化碳排放量，使碳排放量與吸收量達至平衡，從而實現二氧化碳相對「

零排放」。如要實現「碳中和」目標就必需減少二氧化碳排放，而化石燃料如煤炭與石油的耗用

，正是造成二氧化碳排放量大增的主因之一，如能以潔淨能源取代部分化石燃料，就能有助降低

二氧化碳排放量。因此筆者相信「十四五」期間能源規劃中的潔淨能源部分將持續成為政府的工

作重點之一。



今年是踏入「十四五規劃」的第一年，３月５日，中國國務院總理李克強在《２０２１年政

府工作報告》中亦有提到相關內容，當中包制定２０３０年前「碳達峰」行動方案，扎實做好「

碳達峰」及「碳中和」各項工作。



要實現中國２０３０年「碳達峰」、２０６０年「碳中和」的目標，就必須調整能源生產和

消費結構。內地雖然在發展可再生能源等潔淨能源方面進行了大量的投資，並已經形成了巨大的

生產能力，但仍需理順在可再生能源發展當中的問題，如成本及價格等因素有可能令所投資的生

產能力未能得到充分利用，從而造成浪費及影響國家的改革進度。根據中國國家能源局的數據顯

示，截至２０２０年１２月３１日止，內地的可再生能源發電裝機總規模達到９﹒３億千瓦，佔

總裝機的比重４２﹒４％，惟可再生能源發電量只有２﹒２萬億千瓦，佔全社會用電量比重只有

２９﹒５％，比總裝機的比重低１２﹒９個百分點。而裝機規模佔比與發電量佔比不匹配主要由

能源價格形成機制不完善所致。



雖然中國政府在「十三五規劃」時期已出台了《關於推進價格機制改革的若干意見》，引領

內地能源領域的價格改革逐步讓能源走向市場化定價，特別是在能源領域，輸配電價改革、燃煤

上網電價改革和天然氣門市價格改革順利完成，令內地的能源價格改革取得初步進展，但在可再

生能源如風電、光伏及水電價格的市場化方面仍存在不少問題。



中國國家發展及改革委員會及中國國家能源局於２０１９年１月發出《關於積極推進風電、

光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知》，推進風電、光伏發電無補貼平價上網。在補貼政策

退出市場，以及全面推行競爭性配置和鼓勵平價上網的政策下，上網電價的下降已成為必然趨勢

，風電、光伏發電企業通過發電上網所能直接獲取的利潤空間將會被減少。在利潤劇減的營商環

境下，風電、光伏發電企業如何經營下去？



為加快可再生能源利用及發展，完善風電、光伏發電等新能源上網電價政策，中國國家發改

委於今年５月２６日出台了《關於「十四五」時期深化價格機制改革行動方案的通知》（「行動

方案」）。今次的行動方案主要從能源供給及能源消費兩方面提出改革。



在能源供給上，要持續深化電價改革。當中包括：要進一步完善省級電網、區域電網、跨省

跨區專項工程、增量配電網價格形成機制，加快理順輸配電價結構﹔持續深化燃煤發電、燃氣發

電、水電、核電等上網電價市場化改革，完善風電、光伏發電、抽水蓄能價格形成機制，建立新

型儲能價格機制﹔平穩推進銷售電價改革，有序推動經營性電力用戶進入電力市場，完善居民階

梯電價制度。



在能源消費上，要不斷完善綠色電價政策。針對高耗能、高排放行業，完善差別電價、階梯

電價等綠色電價政策，強化與產業和環保政策的協同，加大實施力度，促進節能減碳。實施支持

性電價政策，降低岸電（即岸邊設施向停泊船隻提供的電力）使用服務費，推動長江經濟帶沿線

港口全面使用岸電。



＊擴大碳排權交易至全國 電力價格向市場化改革邁進一大步＊



雖然《行動方案》只是從方向上明確了能源行業的價格機制改革的方向，尚未出台具體措施

，但毫無疑問市場化改革將會是大方向。猶記得中國生態環境部於２０２１年１月５日發布《碳

排放權交易管理辦法（試行）》（「管理辦法」），對全國碳排放權交易及相關活動進行規定，

包括碳排放配額分配和清繳，碳排放權登記、交易、結算，溫室氣體排放報告與核查等。該《管

理辦法》將於２０２１年２月１日起正式施行。中國生態環境部新聞發言人於５月２６日在例行

新聞發布會上介紹，該部擬定於今年６月底前啟動全國碳市場線上交易。



而碳排放權交易即是將二氧化碳的排放權以商品形式進行買賣。交易前，政府首先確定當地

減排總量，然後再將排放權以配額的方式免費發放給企業等市場主體。中國生態環境部今次首先

將發電行業納入全國碳排放交易市場，並印發了配套的配額分配方案，將有２２２５家發電企業

獲分派碳排放配額。而光伏和風電等可再生能源發電減排項目可以將其剩餘的二氧化碳減排量，

在全國碳市場出售予超額排放的企業，獲取經濟收益，並彌補政府補貼退出市場的缺口。今次將

碳排放權交易擴展至全國，一來可以減低碳排放量，以達至２０６０年「碳中和」的目標；二來

可以令再生能源企業擺脫對補貼的單一依賴，減輕在利潤方面的壓力；三來有助發展綠色金融領

域。



其實，可再生能源相關的股份自去年「碳達峰」及「碳中和」目標提出後已錄得不小的升幅

（圖表一），儘管部分相關股份短線或會受壓，但相信行動方案和管理辦法的出台有助解決可再

生能源企業長久以來要面對投資與成本效益有待提高的問題，未來亦可能有更多相關針對能源結

構優化的措施或政策出台，長遠而言，建議可多加留意可再生能源相關的股份。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

