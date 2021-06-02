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02/06/2021 15:40

【新冠肺炎】本港新增一宗阿聯酋輸入個案，男警確診個案刪除

　　《經濟通通訊社２日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至６月２日零時零分，本港新增一
宗新冠肺炎確診個案，患者為５８歲男性，從阿聯酋抵港，而３５歲男警個案與疫苗病毒株污染
吻合，因此從確診個案刪除。至今本港個案累計仍為１１８４９宗（包括１１８４８宗確診個案
和一宗疑似個案）。
　　防護中心就於６月１日公布涉及一名３５歲男子的確診個案１１８４６報告最新的流行病學
調查進展。衞生署公共衞生化驗服務處的基因分析顯示，有關的病毒樣本與ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－
２疫苗病毒株吻合，而香港大學微生物學系的基因分析亦錄得相同結果。中心分析了個案的臨床
數據、流行病學資料和化驗結果後，認為該個案與疫苗病毒株污染吻合，故不會將個案列為
２０１９冠狀病毒病感染個案，並予以刪除。而有關污染的確切源頭需待進一步調查。他的密切
接觸者如取得陰性檢測結果，將會安排離開檢疫中心。
　　因應上述本地個案１１８４６已被刪除，今日新增的一宗確診個案，已取代該宗刪除個案的
個案編號。
　　過去１４天（５月１９日至６月１日）累計報告２１宗個案，全部均為輸入個案。（ｃｌ）

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