《日入而息》中美啟經濟對話，時代天使明招股入場費近３﹒５萬

《今天重點》﹡林鄭稱免檢疫往返內地，接種疫苗是必要條件；法援制度須定時檢討，將交

由政務司司長跟進；香港沒有生育限制，傾向吸引年青人士來港；香港迎來

新局面，期望加強與市民互動及溝通；容海恩促現金抽獎谷針，林鄭重申應

由商界提供；與疫苗無關死亡個案不公布，林鄭稱免引起不必要誤會

﹡立法會通過調高股票印花稅率

﹡時代天使（０６６９９）明起招股，入場費約３４９４９元

﹡劉鶴與美國財政部長耶倫通話，就宏觀經濟等廣泛交流

﹡新華社表示人幣資產非賭徒籌碼，人行著手收緊外匯流動



《即日市況》﹡港股全日收跌１７０點報２９２９７點，友邦阿里回吐逾１％



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒７６％穿三千六，人幣價跌官媒唱淡好友



《美元匯價》﹡央行言論偏鴿，澳元未能突破０﹒７８；歐元最新報１﹒２１６９╱

７３，日圓最新報１０９﹒８３╱８６



《公司資訊》﹡微創醫療機器人據報最快本月申請在港上市

﹡分析師表示中遠海控（０１９１９）、中信股份（００２６７）和小米

（０１８１０）或加入富時中國５０指數

﹡正榮地產（６１５８）擬發３﹒４億美元優先票，年息７﹒１％

﹡安樂工程（１９７７）為香港科學園引入首個自動智能泊車系統

﹡京東（９６１８）：６１８首日３９個品牌下單金額破億人幣

﹡和鉑醫藥（０２１４２）重症肌無力藥物獲批開展第三期臨床研究

﹡東方匯理表示中國債券有潛力成為全球投資組合的核心

﹡阿里巴巴（０９９８８）天貓６１８逾１７００品牌首小時成交額超去年首

日

﹡中銀香港（０２３８８）ｉＢｏｎｄ首日認購額及筆數均較去年上升

﹡傳恆大物業（６６６６）遭股東折讓１２﹒３％配售最多４﹒６億股

﹡煤氣（００００３）首季香港售氣量按年跌１﹒８％，重申年內不會調整煤

氣費

﹡萬洲國際（２８８）下午停牌；涉內幕消息

﹡雷蛇（０１３３７）對加密貨幣領域持開放態度，正認真研究

﹡電訊盈科（００００８）企業方案推出Ｉｎｆｉｎｉｔｕｍ通訊業務方案套

件

﹡京東方精電（００７１０）與上汽乘用車簽訂戰略合作協議

﹡恆騰網絡（００１３６）旗下南瓜電影ＡＰＰ於５月新增付費訂閱用戶逾

４４５萬人

﹡景瑞控股（０１８６２）５月合約簽約銷售額按年增６３％

﹡上海復旦（０１３８５）獲中證監同意科創板上市註冊

﹡中港石油（００６３２）劉桂鳳將於明日辭任董事會主席，于濟源接任

﹡神州租車（００６９９）已向聯交所申請撤銷上市地位

﹡ＢＣ科技集團（００８６３）與渣打合作建立機構數字資產交易平台

﹡響應世界環境日，港燈推廣種植復育「鶴藪白」

﹡融信中國（０３３０１）５月總合約銷售額按年升９％至逾１３９億元人幣



《神州民企》﹡四環醫藥（００４６０）於中國獨家代理韓國面部埋線及私密用線產品

﹡裕興科技（０８００５）訂立互聯網數據中心建造協議

﹡鳳凰衛視（０２００８）大股東悉售３７﹒９３％股權

﹡花樣年控股（０１７７７）５月銷售額按年升５７％至５９﹒８億元人民幣

﹡中國奧園（０３８８３）５月物業合同銷售額按年升１２％



《中國要聞》﹡官媒批評券商預測指數點位，放大市場情緒，缺乏約束

﹡中指院表示５月全國三百城住宅土地出讓金環比減５５％

﹡全國多地遭遇災害性天氣，黑龍江龍捲風已致一人死亡

﹡兩部門表示加強監測原材料價格大漲對中小企帶來的壓力

﹡深圳觀瀾園區富士康小面積起火現已撲滅，無人員傷亡

﹡河南書記離任之時，省政法委書記甘榮坤受查落馬

﹡文旅部表示允許外資境內設娛樂場所，港澳台參照執行

﹡韓正稱推動長三角一體化，著力提升基礎設施互聯互通

﹡生態環境部與上海市政府簽署戰略合作框架協議

﹡深交所４隻ＲＥＩＴｓ配售比出爐，最低１﹒７５９％

﹡首季３５家債券發行人獲評級調整，負面調整增六成八

﹡外幣存款激增認賠拋盤恐出，分析料監管不容匯率再升

﹡新華社表示人幣資產非賭徒籌碼，人行著手收緊外匯流動

﹡北京啟動數字人幣試點活動，將發放２０萬份京彩紅包

﹡華融憂慮累同業，上月四大ＡＭＣ無發債近３年來首見

﹡人行１００億逆回購利率持平，續零投放零回籠；人行上海總部表示滬上外

資銀行跨境人民幣結算量領先

﹡學者表示減輕生育養育壓力是新生育政策施行的必要條件

﹡市監總局表示將制定平台價格行為規則，助個體工商戶發展

﹡深圳監管約談小貸公司，要求提前收回違規涉房信貸；深圳監管約談融資擔

保公司，要求排查涉房經營貸業務

﹡廣州嚴禁小貸公司開展「過橋貸」「贖樓貸」

﹡大族激光表示累計中標寧德時代十億元電池生產設備合同

﹡上海新房成交連續兩個月走低，惟市場情緒仍在高位

﹡內地即日起暫停山地越野等新興高危體育賽事活動



《寶島快訊》﹡台股收市持平，據報美軍反潛機現身台海遭解放軍驅逐

﹡台積電披露２納米首引入納米片，將帶來史上最大躍進



《其他消息》﹡立法會首讀引入合資格非本地醫生來港執業；立法會通過調高汽車登記稅草

案

﹡何俊仁澄清張文光無建議解散支聯會

﹡食環署表示六四紀念館無娛樂場所牌照已展開執法

﹡湯家驊稱市民可用自己方法悼念六四事件

﹡邱騰華稱世貿成員有共同及平等地位，非一個國家說了算

﹡徐英偉稱第二輪「Ｎ無住戶」津貼收到逾１１萬宗申請

﹡商會期望當局實施電話卡實名制後提供補貼並放寬登記上限

﹡被指涉違《公眾娛樂場所條例》，六四紀念館決定暫時關閉

﹡陳帆稱已收到港鐵提交南港島線西段項目意見書

﹡「爆眼女」上訴得直獲援助，法援署強調是依法辦事

﹡中大學生會前會長區卓僖非法集結等罪判囚半年

﹡立法會通過調高股票印花稅率

﹡香港機場去年客運量跌８８％，料３－４年內回復至疫前水平

﹡劉光源稱香港問題是一場奪權較量，國金中心地位十分穩固

﹡蔡展鵬光顧按摩院，四人被控管理或經營賣淫場所押後至７月再訊

﹡協成行何文田新盤命名為「芳菲」，涉７１伙

﹡黃偉綸稱政府暫無意重啟研究發展郊野公園邊陲

﹡深股通額度全日流走１７﹒２億元；滬股通額度全日用２３﹒４億元，陸股

通淨流出２０億

﹡環境局「綠色就業計劃」再推出逾８００個環保相關職

﹡２０２１年到期銀債下月派第五次息，年利率３厘

﹡尖沙咀星光行中層單位放售，意向價約１８００萬

﹡利嘉閣表示５月一手私宅買賣反彈４８％，料６月續升



《答問大會》﹡林鄭稱免檢疫往返內地，接種疫苗是必要條件；法援制度須定時檢討，將交

由政務司司長跟進；香港沒有生育限制，傾向吸引年青人士來港；香港迎來

新局面，期望加強與市民互動及溝通

﹡容海恩促現金抽獎谷針，林鄭重申應由商界提供

﹡與疫苗無關死亡個案不公布，林鄭稱免引起不必要誤會

﹡劉業強倡公務員不打針自費檢測，林鄭指會檢視



《大國博弈》﹡日經濟大臣表示ＣＰＴＰＰ成員國同意啟動英國加入程序

﹡王毅稱金磚國應通過對話協商化解分歧，踐行多邊主義

﹡美財政部表示耶倫與劉鶴討論拜登政府支持經濟復甦方案

﹡馬來西亞指中國空軍逼近領空，中方回應有飛越的自由

﹡傳美日韓計劃在七國集團會議期間舉行三方峰會

﹡傳美國會諮詢報告批商務部遲緩應對向華出口敏感技術

﹡劉鶴與美國財政部長耶倫通話，就宏觀經濟等廣泛交流



《谷針新招》﹡中銀香港（０２３８８）為接種疫苗員工提供額外２天假期

﹡香港足球會表示接種疫苗有獎金，拒打針無薪加無職升

﹡香港會計師公會推行兩天有薪疫苗假，鼓勵業界支持

﹡匯豐表示為員工提供額外兩天疫苗假期，鼓勵接種疫苗

﹡證監會促請法團視接種疫苗為營運風險管理關鍵部分



《新冠肺炎》﹡本港新增一宗輸入個案，男警證疫苗病毒株污染無確診

﹡外交部表示中國已向國際社會提供逾３﹒５億劑疫苗

﹡上海疾控表示新冠疫苗加強針目前不建議也不開放

﹡廣東汕頭南澳１名旅客核酸檢測結果呈陽性

﹡台灣新增及追加共５４９宗本土確診，多１２人死亡

﹡美國衛生研究院表示研究證ｍＲＮＡ疫苗對孕婦安全有效

﹡袁國勇下午將到多處調查灣仔男警確診個案

﹡政府指港大研發噴鼻式疫苗有困難，謝偉俊稱為做而做

﹡消息指專家委員會通過降低復必泰接種年齡至１２歲

﹡陳肇始稱只公布與疫苗有關聯死亡個案是避免混亂；陳肇始料短期內可就降

低復必泰接種年齡申請作出決定；計劃於竹篙灣檢疫中心增設無線電基站

﹡ＡＥＯＮ信貸財務（００９００）本月起為員工提供「疫苗假期」

﹡許樹昌稱本港基本「清零」，但仍難大幅放寬防疫措施

﹡港交所（００３８８）向已接種兩劑疫苗香港員工提供額外兩天年假

﹡中華廠商聯合會推３００萬元抽獎，接種兩劑疫苗可參與

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