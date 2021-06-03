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即市新聞

03/06/2021 07:51

《油金掠影》美債息回落金價輕微反彈，油價升近２％

　　《經濟通通訊社３日專訊》由於油組及ＯＰＥＣ＋聯盟決定維持逐步恢復油供應，帶動油價
周三飆升並創逾一年新高。布油期貨收升１﹒６％報每桶７１﹒３５元（美元．下同），曾飆至
每桶７１﹒４８元，為去年１月以來高位。美國原油期貨則漲１﹒６％報每桶６８﹒８３元，曾
飆每桶６９元，為２０１８年１０月高位。
　　值得留意的是，ＯＰＥＣ＋數據顯示，該聯盟對油市再平衡步伐越趨樂觀。市場正待美國油
存數據公布。路透調查料上周美油庫存將下降，而餾分油庫存則料連續第八周偏軟。另有消息指
，美國石油協會（ＡＰＩ）數據顯示，上周美油庫存下降５３６萬桶，汽油庫存增２５０萬桶，
餾分油庫存則升至１５６萬桶。

＊市場待周五公布美國非農就業數據＊

　　美債息有所回落，帶動金價於周三再現回彈。現貨金曾漲０﹒４％至每盎司１９０６﹒８元
，現時則報１９０７﹒７１元；而美國黃金期貨則收漲０﹒３％至每盎司１９０９﹒９０元。
　　市場正待周五公布的美國非農就業數據，以判斷未來貨幣政策的走向。
　　其他貴金屬方面，鈀金走勢持穩於每盎司２８６０﹒２１元，現時則報２８５９﹒９５元；
而白銀則曾漲０﹒７％至每盎司２８﹒１０元，現時則報２８﹒１５元。（ｊｃ）

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