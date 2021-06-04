《出旗制勝－麥穎儀》恒指季檢收市後生效，美團比重升比亞迪染藍

《出旗制勝》港股上日（３日）高開低走，隨後跌幅一直擴大至收市，最終跌穿二萬九關口

，收市報２８９６６點，全日跌３３２點。大市成交金額回落至１３８９億。而恆指成分股成交

額排名前三的包括騰訊（００７００），７６﹒３億、美團（０３６９０），７２﹒７億及小米

（０１８１０），６５﹒９億。今早恆指低開近１３０點，報２８８３８點。

恆指季檢結果將於今日（４日）收市後生效，成分股比重上限將劃一至８％，當中美團權重

將由４﹒２８％增加至７﹒７１％，意味著美團的走勢對恆指點數升╱跌幅影響力將擴大，市場

亦憧憬追蹤指數的被動資金流入美團。投資者如對美團後市看好，或可留意美團購２２２９９，

行使價３６５﹒２元，實際槓桿６﹒０倍，引伸波幅５１﹒４７％，換股比率１００兌１，

２０２１年９月２９日到期。

美團上日表現反覆，早段一度升近３％，見一個月高位３２１元，唯之後要回落並倒跌

１﹒４％，收報３０７﹒４元。今早承接前兩日跌勢低開逾３％。投資者如對美團後市看淡，或

可留意美團沽２３１５７，行使價２６９﹒８元，實際槓桿６﹒３倍，引伸波幅４８﹒７７％，

換股比率１００兌１，２０２１年８月３０日到期。

比亞迪（０１２１１）將於今日收市後正式成？恆指成分股。花旗發表報告，將今年中國新

能源汽車銷售預期提升４２％至２５２萬部，更指出當中比亞迪及另外兩個汽車品牌在新能源車

市佔率方面最積極。比亞迪今早逆市造好，曾急升超過３﹒５％，逼近２００元關口。投資者看

好比亞迪，或可留意比亞迪購２２４８７，行使價２１９﹒０８元，實際槓桿５﹒１倍，引伸波

幅５６﹒９６％，換股比率１００兌１，２０２１年９月２９日到期。相反，投資者如認為該關

口位置阻力較大或認為短期股價有回吐壓力，或可留意比亞迪沽２２３０１，行使價

１７０﹒８８元，實際槓桿４﹒４倍，引伸波幅５４﹒５６％，換股比率１００兌１，２０２１

年９月２９日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

