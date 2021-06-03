《套期保值－蕭猷華》全球加緊接種疫苗，有助推動經濟復甦

《套期保值》去年，全球受新冠病毒疫情影響，環球經濟陷入前所未有的衰退，國際貨幣基

金組織ＩＭＦ指出，２０２０年全球經濟深度倒退，經濟增長為負４﹒４％。與此同時，香港去

年第四季經濟增長為負３％，全年負６﹒２％。去年本地各行各業出現倒閉潮、裁員、失業率飆

升、在家工作、網上學習，筆者相信大家都希望盡早走出疫情的陰霾，重過正常的生活。



雖然本地疫情好轉，連續４０天「清零」，但是周邊城市疫情仍然肆虐，變種病毒頻生，香

港作為國際城市，難保病毒再次流入，相信投資者都不希望出現「第五波」疫情吧，沒完沒了，

循環不息的。筆者認為雖然香港市民的防疫意識很高，已經是世界數一數二，但是真正有效懂堵

塞病毒入侵，最理想絕對是一起接種疫苗，產生屏障保護。



當然，很多人仍然猶疑，或有疑問，接種疫苗會不會影響自身健康，有些人擔心自己多年沒

有做身體檢查，不知道自己有沒有「三高」或長期病患，擔心接種疫苗可能會誘發心血管疾病或

中風，有些人甚至憂慮，因為自己是一家經濟支柱，萬一接種疫苗而離世，家人有老有嫩怎麼辦

！筆者當然不是醫生，但是從世界衛生組織、香港醫學委員會專家，甚至美國已接種超過６億劑

疫苗，也沒有出現大問題，已經非常清楚告訴接種疫苗是安全有效，與接種後的死亡個案是沒有

關係的。



美國、英國、以色列等國家已經超過六成人口接種疫苗，無論感染人數與死亡個案已大幅降

低，經濟增長顯著提升，該等國家已計劃今年夏季推出疫苗護照，恢復旅遊，解除防疫限制，預

料經濟反彈形勢尤其顯著。香港，接種疫苗比率佔１６歲以上人口只得２１％，大幅落後英、美

等國家。時間緊逼，筆者認為香港市民若能夠團結一心，為了本地經濟復甦、繁榮，人人有工開

，大家接種疫苗，絕對不能再等了。



世界各地紛紛推出鼓勵接種疫苗計劃，政府絞盡腦汁，加上商界配合、獎賞市民接種疫苗，

目的只有一個，就是希望香港能迅速走出疫情，各行各業回復正常，經濟復甦。香港第一季經濟

增長為７﹒９％，雖然扭轉連續六個季度收縮情況，但由於低基數效應，預期全年經濟增長只有

介乎３﹒３％－５％。不過，第一季失業率升至６﹒８％，明年經濟能否改善，接種疫苗比率絕

對是關鍵的因素。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》

