《行內行外－梁崇讓》防範風險必須未雨綢繆！

《行內行外》坊間常聽到一句說話：中國有１４億人口，如每人給你一毫子你都發達了，這

句說話驟耳聽來頗有道理，在幾十年前的中國，要問市民大眾拿一毫幾分確是不容易，但現今的

中國，相信在人民的心目中，一元幾毫也不算是甚麼一回事了，因此有生意人便說：只要每天能

在每一個中國人身上賺一個幾毫，想不做富翁也難了，坦白說，這句說話說得非常合理，只是如

何在每一個中國人身上賺取這一元幾毫呢？對筆者來說，這難度非常高，真不敢奢想，當然對某

些企業或高知名度以及有關係的人士來說，這並非天方夜譚，尤其現時已進入了互聯網年代，資

訊發達，網上交易迅速和頻繁，一夜暴富的例子多不勝數，有權力或社會名人更容易點石成金。



＊防範風險從不鬆懈＊



近年在線上賺錢的企業和個人創富的機會多的是，不過話說回來，世上沒有永遠必賺不虧的

生意或投資，如果大家倒過來想，當每個中國人損失一個幾毫，那同樣是不得了的事。在金融世

界中，如遇上金融危機或風暴，無論股票或商品價格的暴跌，那虧損就不是以一個幾毫單位作計

算，大多數的損失多以萬元來計，甚至上億元來計。如以萬元作推論，１４億中國人，如每人突

然被蒸發一萬元，這一定是一個天文數字，在連鎖效應的影響下，很容易會引起社會不穩，也正

因此，內地政府對防範金融風險總是戰戰兢兢，從不鬆懈。



多年來努力不懈地防止金融的槓桿借貸，以及因衍生產品泛濫而帶來的金融風險，一直以來

不斷打壓坊間的Ｐ２Ｐ和影子銀行的業務，力求投資去槓桿化。但另一方面，又要不斷維持金融

領域改革開放與時俱進的步伐；近年內地移動支付大行其道，更已深入民間，只是支付系統被兩

大互聯網集團壟斷，背後更涉及過度的存款借貸和金融槓桿亂象和壟斷行為。因此去年有關當局

突然剎停螞蟻集團上市，還約談多間社交媒體和網絡企業，目的就是防範壟斷和金融槓桿借貸以

及在股票市場的炒賣行為。



＊挖礦令能源消耗增＊



可是投資市場的風險總是揮之不去，２０２０年以來，加密貨幣的暴漲，吸引的資金量大幅

增加，這幾個月全球合法加密貨幣的期貨和相關衍生產品的交易額更是不斷膨脹，相關股票也在

加密貨幣暴漲而受益，泡沫已開始隱約出現。有消息指出，中國資金更佔這類交易的交易額一半

以上，更指出中國比特幣挖礦量佔全球７５％，再加上狗狗幣和以太坊等虛擬貨幣挖礦量，其所

帶來的能源消耗量不斷增加，試問怎不叫內地政府關注呢？何況其中也涉及環保和非法採煤問題

，因此內地政府只好急急出手打壓。



此外，除了金融風險，也正擔心商品價格上升過急，引來通脹風險影響民生和經濟，因此國

務院總理李克強在上月已不止一次公開表示，高度重視大宗商品價格上升所帶來的不利影響。有

關部門已立即採取行動，針對近期在期貨市場過份炒賣商品的行為，這令近期的商品價格出現調

整不無關係。



＊虛擬貨幣炒賣中心？＊



內地政府近期針對金融風險和通脹的種種行動和措施，似乎與現時美國以及香港有關當局的

取態有所不同，美國拜登政府力撐通脹不會出現，更繼續量化寬鬆推動經濟，促使股票市場動力

十足，而對虛擬貨幣存在的風險也只是略為提及，似乎並不急於立法規管，與往日積極反恐以及

防止洗黑錢的手法和行動截然不同，這為甚麼呢？估計因中國的資金加入了虛擬貨幣市場炒賣，

就算日後泡沫爆破，便留待中國資金接火棒了。



此外現時大部分挖礦的能源都是在中國消耗，美國政府真是求之不得，加上大部分西方國家

的經濟制度全是由大財團主導，社會的商業運作模式都是唯利是圖，有別於現時中國社會主義下

的經濟模式，因此中美經濟霸權和科技的鬥爭，其實也是社會意識形態和社會經濟模式和制度之

爭。而香港是中國的一部分，經濟制度多以資本主義模式運作，嚴格來說也是側重大財團的利益

。日前已傳出有關當局將立法對虛擬貨幣進行監管，管「生」還是管「死」，會否把香港打造成

虛擬貨幣炒賣中心？那要看有關當局的取態了！



＊自由經濟唯利是圖＊



後記：投資和投機難於界定，有人說：華人好賭，凡有華人聚居的地方，自然有賭的玩意，

內地有１４億人口，如投機賭博風氣熾熱普及，相信必成為中國經濟和民生一大隱患。上文提到

如中國每一個人在投資市場損失一萬元，這數目一定是天文數字，因此內地政府一直致力防避金

融風險和泡沫爆破，以防國民的資金被大量蒸發。由於香港是資本主義社會和國際金融中心，在

這方面的取態似乎與內地政府有所不同。自由經濟唯利是圖的港交所（００３８８），在過去的

日子推出備兌認股證、牛熊證、正反價內證、容許同股不同權、無盈利生物科技企業上市，以及

正計劃推出的ＳＰＡＣ制度等等，全都是鼓勵市場炒賣高風險產品或工具，這些都是大戶手上興

風作浪的工具。



有數據已顯示，散戶在認股證市場的損失已是天文數字，此外投資者在新經濟股市場也不少

碰得焦頭爛額，日後如推出ＳＰＡＣ制度或有關虛擬貨幣的產品，試問投資者會否再遇上「大時

代」的悲慘結局呢？由於內地投資者不能直接在內地市場炒賣這類產品或股份，相信會想辦法利

用渠道進行跨境投資，那時１４億人口的北水，南下來沾手這類產品或股份，那豈不是要引用某

位前特首所說的一句話：「香港政府和港交所想窮都難！」內地投資者的血本可還有剩？那時真

要看他們的本領了。《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

