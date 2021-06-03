《缸邊隨筆－石鏡泉》６萬億的糟．拜登

《缸邊隨筆》糟．拜登即是Ｊｏｅ Ｂｉｄｅｎ，美國現任總統。稱他為「糟」，是因為他

的６萬億的振興美國經濟方案，會使美國金融市場糟。



＊高盛：美未來十年財赤增８千億＊



拜登於上周五（２８日）宣布其６萬億的花錢方案細節，有個解釋是他想側側膊，趁大家有

個長周末，揚了，而又沒太多人注意來得及反應。這一般是政客的鬼鼠操作。但你鬼鼠還鬼鼠，

財經佬是不會輕易放過你，明知你有這個６萬億大計要「花錢」，怎不會昅實？所以在今周一，

即３１╱５╱２０２１，高盛就出了個報告，謂拜登的花錢方案重點是：



（１）會在未來１０年增加財赤８０００億美元；



（２）等同這期內的０﹒３％ＧＤＰ。



拜登的振興美經濟花錢方案，分兩大部分，Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｊｏｂｓ Ｐｌａｎ

（ＡＪＰ）和Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｆａｍｉｌｉｅｓ Ｐｌａｎ（ＡＦＰ），前者會帶來

５２９０億財赤，後者會帶來２７００億財赤，如成效不彰，ＡＪＰ會被笑為

Ａｍｅｒｉｃａｎ執Ｐｌａｎ和Ａｍｅｒｉｃａｎ肥佬Ｐｌａｎ。



由６月中至９月，美國參眾兩院會在這些細節中埋首，找出要斬去哪些花錢方向（凡是不利

自己選情的，都是不可接受的花錢方向）。



這個６萬億，會被砍去多少？不知，總之愈砍得少，美國就應愈糟，因為財赤要大增。



這些花費，要從何籌來？拜登提：美國公司稅要加至２８％，但估計國會只會通過加２５％

，而個人稅率就會提至２８％。



這個６萬億的花錢方案不是一年花完，而是分十年花。



由今年６月中開始，美國參眾兩院將會在「花、不花」，「加稅、不加稅」這四方面反覆研

磨，以資本主義的自由、民主方式來討論，表決出一個最合乎美國長、中、短期利益的花錢、加

稅方案，來照顧目前及未來美國國民的福祉。而這一切，將由美國的民意代表，參眾兩院的有腦

議員們去討論決定。



各位一看我這種推崇式的寫法，就知我是唱反話，討論乜鬼吖：枱底、枱面利益交易便是。



無論是哪種交易，這都是美國人的事，我們這些非美人士，只要留意幾點：



（１）花６萬億，光是向美國人加點稅就頂得住？鬼信，屆時又是發債券囉，唉！ＱＥ未退

市，又來發債（即ＱＥ），即是ＱＥ再ＱＥ啦！



（２）舊債未還，新債又借，搵邊個買呢？



日本？印度？（疫退後經濟復甦就有錢啦，唔買黃金買美債便得囉。）



（３）如果要中國也買啲債，要否至多口硬手軟，要平視中國（今年１月楊潔篪在亞拉斯加

語），才可以呢？這個情況在２００８年，雷曼爆破之後，美國就是有求中國買美債，而被逼與

中國ｆｒｉｅｎｄ嘛！Ｗｈａｔ ａ ｌｉｔｔｌｅ ｐｒｉｄｅ ｗｈｅｎ ｍｏｎｅｙ

ｉｓ ｃｏｎｃｅｒｎ，是資本主義信條。



（４）ＡＪＰ有效，建材成本必貴，銅、鐵、水泥有運行；ＡＦＰ有效，家庭消費必多，中

國以及一眾的供美國消費者股亦有運行。



（５）美國經濟旺，用油能不多？沙特阿拉伯大哥話增產都無有怕。



（６）美國企業交多啲稅，即是美國股東收少啲息。美股價……？



（７）美再多印債，美元↓，人仔↑？



高盛看到Ｂｉｄｅｎ方案一個重要數字：８０００億財赤。筆者則看到很多泡泡（幻覺），

如一旦出現，會否要叫聲：糟．拜登。







＊港交所目標價５００元＊



昨在《午市閒談》中，筆者推介了香港交易所（００３８８）。港交所昨（２日）收報

４８４﹒４元，跌０﹒７％；預期市盈率４０﹒７７倍，預期周息率２﹒０７％。



＊首季績佳成交增＊



港交所首季業績不俗，營業額上升３５％至約５５億元，股東應佔溢利增近７０％。期內，

聯交所平均每日成交金額上升８５﹒６％至２２４４億元；滬股通及深股通的平均每日成交金額

增長６２﹒６％，而港股通平均每日成交金額更增長１﹒８倍！



港交所買賣產品數目和資產管理規模最近創新高，上周五，在港上市的ＥＴＦ逾１４０隻，

每日成交額超過７６億元，比去年６４億增逾１８％，管理資產規模達４０００多億元。隨著先

後與深、滬兩地交易所達成ＥＴＦ互掛合作，相關業務可望有進一步發展。



在芸芸券商中，以大和對港交所最為樂觀，給予目標價６０２元，而匯豐證券、花旗、美銀

的目標價則依次為５７５元、５７０元及５４９元。



＊股價回升可望好＊



周線圖上，港交所正從高位回落到之前的頂位（即現時的支持位）並回升；看日線圖，港交

所可望好，至５００元水平。



昨午推介時，港交所報約４８７元，有興趣者可候回調至４８４元吸納，短期阻力５００元

，目標價也是５００元；短期支持在保力加通道中軸４７０元位置，跌破４５０元止蝕。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

