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即市新聞

03/06/2021 09:08

《專家之言－何志銘》港股後市反覆成交未配合，板塊持續輪流炒作

　　《專家之言》港股昨日（２日）開２９４１４點，跌５３點，隋後亦曾倒升２２點，惜內地
股指跌幅擴大，且加上科技股及醫藥股類現回吐，午後內地股市持續向下勢未變，港股一度下挫
２６０點，低見２９２０８點，尾盤略順最終收報２９２９７點，跌１７０點或跌０﹒５８％，
主板股票的升跌比率１８比２４，恆指成分股２０隻股份上升，下跌股份３３隻，升跌比率為
３６比６０，全日主板成交１５０２﹒３１億元。國企指數報１０９５１點，跌３８點或跌
０﹒３５％。恆生科技指數報８２３５點，跌７０點或跌０﹒８５％。滬、深港通南下交易淨流
入金額分別為７﹒２６億及１４﹒７６億元人民幣。
　　美國今日將公布５月ＡＤＰ就業變動，料由７４萬降至６５萬。美國公布上周首次申請失業
救濟金人數，料由４１萬降至３９萬，續領失業救濟金人數料由３６４萬降至３６２萬，美國公
布５月綜合及服務業ＰＭＩ數據等。當然仍要密切留意聯儲局同日將公布經濟狀況褐皮書，對後
市更有明確之方向示，料將成為市場焦點所在。預期本周恆指將於２８８００至２９８００點之
間上落，後市仍較反覆，始終成交未見配合，板塊輪流炒的情況將持續互換。《獨立評股人　何
志銘》

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