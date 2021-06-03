Ａ股走低美期偏軟，港股跌幅擴至逾３００點，失守兩萬九

《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股道指五連升，但財新中國服務業ＰＭＩ回落，港股高開

６７點，報２９３６５，升幅曾擴至８０點，高見２９３７７，但之後升勢不保，最終恆指半日

收報２９１７９，跌１１７點或０﹒４％。

午後內地股市轉跌，上證綜指跌破３６００關，美股期貨更一同下挫，拖累港股跌幅進一步

擴大，恆生指數暫報２８９８８，挫３０９點或跌１﹒０５％，失守兩萬九關，主板成交９９３

﹒７１億元。國企指數報１０８４１，跌１１０點或跌１﹒０１％。恆生科技指數報８１６５，

跌６９點或跌０﹒８４％。

重磅股受壓，匯控（００００５）跌０﹒４１％，報４８﹒９５元；港交所（００３８８）

挫１﹒３６％，報４７７﹒８元；友邦（０１２９９）跌１﹒２６％，報９７﹒９元；騰訊（０

０７００）軟１﹒９９％，報６１６元；美團（０３６９０）跌０﹒９％，報３０９元；阿里巴

巴（０９９８８）挫１﹒７７％，報２１０﹒６元。



表列十大跌幅恆指成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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長建 （０１０３８） ４７﹒３０元 跌２﹒６７％

創科 （００６６９） １３７﹒４０元 跌２﹒３５％

金沙 （０１９２８） ３４﹒３０元 跌２﹒００％

騰訊 （００７００） ６１６﹒００元 跌１﹒９９％

潤地 （０１１０９） ３５﹒８０元 跌１﹒９２％

新世界 （０００１７） ４１﹒０５元 跌１﹒９１％

新地 （０００１６） １１８﹒２０元 跌１﹒９１％

建行 （００９３９） ６﹒２０元 跌１﹒９０％

阿里巴巴（０９９８８） ２１０﹒６０元 跌１﹒７７％

恆隆地產（００１０１） １９﹒６４元 跌１﹒７０％

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