《盤後部署》港股偏軟穿二萬九關，預料下周初前續試低位

《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股走勢向好，惟港股今日走勢偏軟。恆指今早雖可高開於

２９３６５點，惟大市欠支持，恆指反覆走低，藍籌由科技股與金融股領跌，早市恆指收跌

１１７點報２９１７９點。午後Ａ場轉跌，拖累恆指跌幅擴大，跌穿２９０００關，恆指最終收

報２８９６６點，跌３３１點或跌１﹒１３％，跌穿１０天線（約２９００６點）與百天線（約

２８９８４點）水平，主板成交１３８９﹒３２億元。國企指數報１０８２６點，跌１２５點或

跌１﹒１４％。恆生科技指數亦偏軟，收報８１６４點跌７０點，或跌０﹒８６％。表現最好藍

籌為瑞聲（０２０１８），今日收升５﹒２２％報５１﹒４元；而表現最差藍籌為長建

（０１０３８），今日收跌２﹒５７％報４７﹒３５元。

Ａ股兩市走低，上證綜合指數報３５８４點，跌１２點或跌０﹒３６％，成交

４４３５﹒０７億元人民幣；深證成份指數報１４７６１點，跌９６點或跌０﹒６５％，成交

５１２２﹒６８億元人民幣。



＊費城聯儲行長：應開始討論縮減買債計劃＊



美國費城聯儲行長Ｐａｔｒｉｃｋ Ｈａｒｋｅｒ認為，聯儲局應開始討論縮減買債計劃時

間表。他指聯儲局應在適當時候，以緩慢與謹慎的方式減少買債，以免造成任何形式的市場恐慌

。

據報，聯儲局計劃開始逐步出售去年針對疫情而啟動的一項緊急貸款安排購買的企業債券組

合，當局指將會循序漸進地出售債券組合，將行動對市場運作造成的負面影響降至最低。然而，

當局發言人指，調整組合與貨幣政策無關。



＊若港股未能喘穩，恆指下周初或試保力加通道中軸＊



港股今日走勢偏軟，午後更跌穿二萬九關，科技股與金融股齊走低，Ａ場午後轉跌無疑拖累

大市表現，因此預料明日大市走勢將續偏軟，如明日未能重上二萬九關口，恆指下周或再下行，

測試保力加通道中軸２８６００點水平。值得留意的是，美國周五將會公布５月非農就業數據，

美股表現於數據公布後或會波動，從而影響港股表現。

