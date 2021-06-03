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即市新聞

03/06/2021 10:29

《外地經濟》聯儲局公布新褐皮書，復甦步伐加快，物價壓力攀升

　　《經濟通通訊社３日專訊》聯儲局周三（２日）公布新一份褐皮書調查報告顯示，經濟復甦
步伐在上兩個月以溫和的速度加快，增速略高於前一個報告期，但物價壓力攀升，銷售價格溫和
上升，而投入成本上升得更快。
　　褐皮書指出，部份企業能夠利用更強勁的需求，將更高的投入成本轉嫁給予客戶，特別是製
造商、建築商和運輸公司，不過供應鏈中斷亦加劇成本壓力，預計未來幾個月將面臨成本增加，
並提高價格的持續局面。
　　褐皮書亦顯示隨著病毒傳播繼續放緩，食品服務、酒店和零售行業的就業增長最為強勁，投
入成本持續上漲，建築阿製造業原材料價格大幅上漲，貨運、包裝和石化產品價格亦出現上漲，
而疫苗接種率提高、保持社交距離的影響在消費者支出中最為明顯。
　　不過報告指出僱用新工人仍然很困難，特別低薪時薪工人、貨車司機，阻礙部分企業提高產
量，並導致減少營業時間，而越來越多的公司提供簽約獎金、提高起薪吸引和留住工人，預計未
來幾個月勞動力需求將保持強勁，但供應受供應鏈影響，工廠產量仍進一步增加。
　　報告又指高收入人士正在積極尋找工作，以彌補失去的收入，而低收入人士如果正在領取政
府福利，則更有可能採取觀望態度。
　　不過與一年前疫情肆虐導致經濟嚴重受創，充滿風險的時候相比，市民的情緒更為樂觀，消
費者似乎準備大肆消費，企業或無法滿足不斷激增的商品和服務需求。（ａｌ）

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