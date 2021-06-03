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即市新聞

03/06/2021 17:23

《台股攻略－黃振宇》台股收紅盤，站穩１７２００點之上

　　《台股攻略》美股昨晚（２日）收紅盤，刺激台股在航運及原材料股強勢帶動下造好，加上
半導體股反彈，為大市提供上升動力。加權指數今日（３日）收１７２４６點，升８１點，成交
金額則減少至４８０４億元（新台幣．下同）。
　　昨日表現呆滯的電子權值股今日普遍上升，台積電早市曾重上６００元關口，可惜仍未成功
站穩，收５９６元，微升０﹒２％；聯發科收９８１元，升２﹒３％，聯電更升近６％收市，收
５５元；鴻海微跌１％，收１１１元。兩大面板股個別發展，友達收２４﹒８５元，跌０﹒４％
，而群創則收２３﹒３０元，升０﹒７％。運輸股走勢續強，華航及長榮航雙雙漲停收市，分別
收２０﹒５０元及２０﹒０５元，而海運股亦再度轉強，遠雄港、建新國際、台聯櫃、捷迅及中
菲行均漲停收市，而長榮亦大升７﹒７％。原材料股強勢帶領大市上升。紡織股板塊紅盤高收，
強盛、聯發、集盛、佳和、宏和、宜進、南紡、東和、宏益、宏洲及大東等多隻個股升至漲停收
市。造紙股方面，永豐餘及華紙漲停收市，而士紙、寶隆及榮成均升超過５％。
　　後市展望，台灣新冠肺炎疫情對股市不利影響逐漸退卻，而加權指數已先行調整，加上台灣
主板上市公司的業務以外銷為主，實質影響有限，預料加權指數短期在１７０００點以上靠穩。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》

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