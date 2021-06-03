《談國論企－黎偉成》非製造業擴商務活動建築業佳

《談國論企》中國的非製造業商務活動指數的擴張力度，於２０２１年５月份再度擴張，其

中建築業的商務活動及新訂單表現均佳，服務業則保持相對穩態，而整體非製造業的業務活動預

期保持樂觀佳態。政府繼續強力防控惡疫，加上力推國內大循環、國內外雙循環的新策，經濟穩

中有進的發展對建築業和服務業等非製造業皆有利好影響。



＊建築業訂單及商務活動皆由跌轉升＊



據中國國家統計局所發布的最新資料，非製造業商務活動指數於２０２１年５月份達

５５﹒２，較對上一個月上升０﹒３個百分點，即使未能補回４月份５４﹒９環比回落１﹒４個

百分點的幅度，而３月份５６﹒３環比飆升４﹒９個百分點和２月份跌１個百分點、１月份跌３

﹒３個百分點，使２０２１年前５個月出現淨減０﹒５個百分點之況。

非製造業中的（甲）建築業，反覆中尚保相對穩態：商務活動指數於２０２１年５月份達

６０﹒１，較對上一個月上升２﹒７個百分點，即使未能補回４月份５７﹒４環比大幅回落的４

﹒９個百分點，卻失而復得６０較快擴張的關口，而３月份６２﹒３環比大幅上升７﹒６個百分

點。

建築業的幾個主要項目的發展，亦每有改善，如（Ｉ）新訂單分類指數，於５月份達

５３﹒８環比回升１﹒４個百分點，而４月份５２﹒４則回落６﹒６個百分點，３月份份５９升

５﹒６個百分點、２月份５３﹒４環比升２﹒２個百分點、１月份跌４﹒６個百分點而達

５１﹒２，仍是２０２１年前５個月擴張力度最大的第二個月份。

此使（ＩＩ）建築業的從業人員分類指數於５月份環比回升２個要分點，至５３的水平，而

４月份５１環比急跌４個百分點、３月份５５升０﹒８個百分點，２月份５４﹒２升１﹒４個百

分點和１月份５２﹒８升０﹒１個百分點，使２０２１年前５個月累計淨增０﹒３個百分點。

和（ＩＩＩ）投入產品價格分類指數雖回升８﹒９個百分點至７３﹒６，銷售價格分類指數

環比僅升０﹒３個百分點至５７﹒０，低於投入產品價格１６﹒６個百分點。此使建築業的經營

保持相對較強的競爭力。

此業的（ＩＶ）業務活動預期指數於２０２１年５月份達６５﹒７，環比增長０﹒９個百分

點，４月份６４﹒８環比回落３﹒３個百分點、３月份６８﹒１升０﹒１個百分點，２月份

６８﹒２升１４﹒６個百分點，維持反覆向俏形態。

再看（乙）服務業，基本維持相對穩態：商務活動指數於２０２１年６月份達５４﹒３，較

對上一個月回落僅０﹒１百分點，與４月份５４﹒４環比回落０﹒８個百分點，成二連跌，而３

月份５５﹒２環比升４﹒４個百分點、２月份５０﹒８環比跌０﹒３個百分點、１月份５１﹒１

跌３﹒７個百分點，使２０２１年前５個月的指數仍處於臨界點以上的擴張水平。

至於（一）國家統計局所調查的２１個服務業資料顯示：「從行業情況看，鐵路運輸、航空

運輸、住宿、電信廣播電視衛星傳輸服務、文化體育娛樂等位於６０以上高位景氣區間」，所指

重點有（１）「６０」，為「高景氣區間」，而２月份則只為「５５或以上」，可見主要服務業

的擴張力度力明顯的加快；其中（２）文化娛樂行業有快速的擴張，意味著穩就業、增收的政策

達效，促居民強化與生活興趣有關的消費；而（３）電信廣播電視衛星傳輸服務業等高技術行業

快增，當然受惠於５Ｇ拉動的通信需求保持快速成長，難得的更是（４）鐵路、航空運輸擴張力

度更大，顯內地的人流、物流活動相當頻仍。



＊服務業反覆擴張業務預期良好＊



服務業的（二）新訂單分類指數於２０２１年５月份達５２，比對上一個月上升０﹒７個百

分點，即使４月份環比減４﹒１個百分點至５１﹒３，而３月份５５﹒４環比升７﹒３個百分點

，皆扭轉２月份回落０﹒２個百分點至４８﹒１，１月份４８﹒３跌２﹒９個百分點之態，即由

收縮轉為反覆擴張，近三個月的發展頗不錯也。

還有（三）服務業的（１）投入產品價格分類指數於２０２１年５月份達５４﹒９環比增１

﹒８個百分點，而（２）銷售價格分類指數環比亦升１﹒８個百分點而為５２﹒，低於投入產品

價格指數２﹒９個百分點，即售價尚未受到成本價格較快增長的太大壓力。

最重要的，是（四）服務業的商務活動預期指數在２０２１年５月份達６２﹒４，較對上一

個月回落０﹒３個百分點，連同４月份略跌０﹒２個百分點而為６２﹒７、３月份環比回落

０﹒３個百分點處６２﹒９的高位景氣區，連同２月份環比大幅上升７﹒９個百分點至６３﹒２

，皆高於１月份跌４﹒８個百分點跌破６０而僅為的５５﹒３，有不錯啟示性。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

