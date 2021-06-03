《異動股》中遠海控升逾１％，小米微升，獲納入富時中國５０指數

《經濟通通訊社３日專訊》富時羅素公布，將把小米集團（０１８１０）、中遠海控（０１

９１９）和中信股份（００２６７）納入富時中國５０指數，並剔除吉利汽車（００１７５）、

中國恆大（０３３３３）和新東方教育（０９９０１）。

中遠海控開市造好，升１﹒４％，報１５﹒９２元，成交約２６萬股，涉資４１８萬元。

小米升０﹒３４％，報２９﹒４元；中信跌０﹒１１％，報８﹒８５元。

新東方開跌５﹒０９％，報８３﹒９５元；吉利連升８日，開升２﹒１％，報２１﹒８５元

。

現時，恆生指數報２９３６５，升６７點或升０﹒２３％，主板成交２８﹒０３億元。國企

指數報１０９５３，升１點或升０﹒０２％。恆生科技指數報８２２７，跌７點或跌０﹒０９％

。

即月期指新報２９１９７，升５３點，低水１６８點。即月國指期貨報１０８８２，升１點

，低水７２點。即月科指期貨新報８２２０，跌１２點，低水１５點。

上證綜合指數報３５９６，跌０點或跌０﹒０１％。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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納入：

中遠海控（０１９１９） １５﹒９２元 升１﹒４０％

小米 （０１８１０） ２９﹒４０元 升０﹒３４％

中信 （００２６７） ８﹒８５元 跌０﹒１１％



剔出：

吉利 （００１７５） ２１﹒８５元 升２﹒１０％

恆大 （０３３３３） １１﹒８０元 無升跌

新東方 （０９９０１） ８３﹒９５元 跌５﹒０９％

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（ｎｓ）

