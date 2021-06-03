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即市新聞

03/06/2021 09:22

《異動股》中遠海控升逾１％，小米微升，獲納入富時中國５０指數

　　《經濟通通訊社３日專訊》富時羅素公布，將把小米集團（０１８１０）、中遠海控（０１
９１９）和中信股份（００２６７）納入富時中國５０指數，並剔除吉利汽車（００１７５）、
中國恆大（０３３３３）和新東方教育（０９９０１）。
　　中遠海控開市造好，升１﹒４％，報１５﹒９２元，成交約２６萬股，涉資４１８萬元。
　　小米升０﹒３４％，報２９﹒４元；中信跌０﹒１１％，報８﹒８５元。
　　新東方開跌５﹒０９％，報８３﹒９５元；吉利連升８日，開升２﹒１％，報２１﹒８５元

　　現時，恆生指數報２９３６５，升６７點或升０﹒２３％，主板成交２８﹒０３億元。國企
指數報１０９５３，升１點或升０﹒０２％。恆生科技指數報８２２７，跌７點或跌０﹒０９％

　　即月期指新報２９１９７，升５３點，低水１６８點。即月國指期貨報１０８８２，升１點
，低水７２點。即月科指期貨新報８２２０，跌１２點，低水１５點。
　　上證綜合指數報３５９６，跌０點或跌０﹒０１％。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　納入：
　　中遠海控（０１９１９）　　　１５﹒９２元　　　升１﹒４０％
　　小米　　（０１８１０）　　　２９﹒４０元　　　升０﹒３４％
　　中信　　（００２６７）　　　　８﹒８５元　　　跌０﹒１１％

　　剔出：
　　吉利　　（００１７５）　　　２１﹒８５元　　　升２﹒１０％
　　恆大　　（０３３３３）　　　１１﹒８０元　　　無升跌
　　新東方　（０９９０１）　　　８３﹒９５元　　　跌５﹒０９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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