《異動股》雷蛇開插逾７％，主席及非執董減持套現逾６﹒６億

《經濟通通訊社３日專訊》雷蛇（０１３３７）開跌７﹒３１％，報２﹒４１元，創逾２個

月低，跌破十天平均線（２﹒５７９元），以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅９﹒０６％。

該股成交約２﹒７９億股，涉資６﹒７２億元。

雷蛇公布，公司主席兼首席執行官陳民亮及非執行董事Ｌｉｍ Ｋａｌｉｎｇ售股，擬以每

股２﹒４０５元配售２﹒７５億股，配售價較上日收市價２﹒６元折讓７﹒５％，套現約６﹒６

１億元，待售股份佔公司已發行股本約３﹒０９％。

配售完成後，陳民亮將於約３０億股股份中擁有權益，佔公司已發行股本約３３﹒７６％，

將仍為公司之控股股東；而Ｌｉｍ將於約２０﹒５億股股份中擁有權益，佔公司已發行股本約２

３﹒０６％，將仍為公司之主要股東。

集團預期配售將於下周一（７日）完成。

現時，恆生指數報２９３６５，升６７點或升０﹒２３％，主板成交２８﹒０３億元。國企

指數報１０９５３，升１點或升０﹒０２％。恆生科技指數報８２２７，跌７點或跌０﹒０９％

。

即月期指新報２９２０４，升６０點，低水１６１點。即月國指期貨報１０８８２，升１點

，低水７２點。即月科指期貨新報８２２３，跌９點，低水１５點。（ｐｌ）

