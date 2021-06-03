《午市前瞻》港股欠向上突破動力，料後市難突破橫行區頂部

《經濟通通訊社３日專訊》亞洲股市今早普遍造好，來帶Ａ股同樣旺場，但港股近期於２９

５００點關略現阻力，今早表現高開低走，其中內房及本地地產股一同下跌，手機股逆流而上，

華為公佈鴻蒙系統，加上下周一蘋果將舉行ＷＷＤＣ發布會，瑞聲（０２０１８）股價大漲逾８

％。惟科技股仍未能阻止大市回吐，恆指盤中跌１５０點並低見２９１４７點，最終上午市收報

２９１７９，跌１１７點或跌０﹒４０％，主板成交６８２﹒３４億元。國企指數報１０９１６

，跌３５點或跌０﹒３３％。恆生科技指數報８２５６，升２１點或升０﹒２６％。

內地股市向好，上證綜合指數報３６１０，升１３點或升０﹒３８％，成交２６００﹒９２

億元人民幣。深證成份指數報１４９２３，升６６點或升０﹒４４％，成交３０９３﹒１９億元

人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒１％，報４９﹒１元，以現價計，該股暫連跌２日

，累計跌幅１﹒３１％。港交所（００３８８）跌０﹒６２％，報４８１﹒４元。建行（００９

３９）跌１﹒２７％，報６﹒２４元。中移動（００９４１）升０﹒３１％，報４８﹒６５元。

友邦（０１２９９）跌０﹒５５％，報９８﹒６元。



＊手機界多作動瑞聲領漲板塊，科技股榮辱互見＊



華為公司為擺脫手機系統壟斷，於昨日（２日）公佈自家研發系統「鴻蒙」，加上下周一（

８日）蘋果舉行ＷＷＤＣ大會，市場預計將公佈ＩＯＳ１５，手機設備股現資金流入。瑞聲（０

２０１８）升８﹒９％，報５３﹒２元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１３﹒８％。通

達集團（００６９８）升３﹒２３％；高偉電子（０１４１５）升３﹒３８％，報４﹒５９元；

丘鈦（０１４７８）升１﹒２２％，報１３﹒２４元；鴻騰（０６０８８）高走３﹒１４％，報

２﹒３元，

科技股近期走勢反彈，惟大市進入整固階段，部分龍頭科技股現回吐壓力，騰訊（００７０

０）跌０﹒９５％，報６２２﹒５元；美團（０３６９０）升０﹒９％，報３１４﹒６元；

阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒０３％，報２１２﹒２元。京東集團（０９６１８）跌０﹒２７

％，報２９９元；小米（０１８１０）獲富時納入「中國５０指數」，股價一度見３０元關，半

日收漲２﹒０５％，報２９﹒９元。



＊政府無意發展郊外邊陲地產股回吐＊



發展局局長黃偉綸在立法會表示，政府暫時無計劃重啟發展郊野公園邊陲地帶建屋的研究，

本地地產略為回吐，恆地（０００１２）跌０﹒２８％，報３５﹒７５元；新地（０００１６）

跌１﹒２４％，報１１９元；新世界（０００１７）跌１﹒１９％，報４１﹒３５元。恆隆地產

（００１０１）跌１﹒９％，報１９﹒６元；長實（０１１１３）跌０﹒６９％，報５０﹒５５

元。



＊譚朗蔚：科技股無懼美方修訂禁令，建議買小米、舜宇＊



港股近日欠動力走勢偏悶，富昌證券聯席董事譚朗蔚向《經濟通通訊社》表示，港股近日於

２９３００點水平徘徊，參考恆指於３月至今橫行區表現，數月以來未見突破，因此他料大市於

該橫行區頂部水平，即約２９４００點至２９５００點位置現阻力機會較大。然而他指近日Ａ股

走勢理想，如內地市向好表現持續，或可帶領港股向上突破。

譚朗蔚亦表示，近日科技股現明顯反彈，他認為現時是部署時機。對於拜登擬修訂涉軍方中

企投資禁令的消息，譚朗蔚亦料對科技股影響不大，他指因拜登執政作風較特朗普溫和，因此相

關修訂打擊應不會太大。其中他推薦部署小米（０１８１０）與舜宇（０２３８２）。他指小米

走勢強勁，２９元現支持，建議可該位買入目標上望３３元。而舜宇則建議可現價買入，上望２

３０元位置。

