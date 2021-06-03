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即市新聞

03/06/2021 16:01

《美元走勢－羅明立》靜候美國非農數據，匯市應有較清晰方向

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒８３　　　１０９﹒５７　　　１０９﹒６２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２２１４　　　１﹒２１８３　　　１﹒２１８５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４１７９　　　１﹒４１４４　　　１﹒４１５４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９００３　　　０﹒８９７３　　　０﹒８９８２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５９２　　　７﹒７５７１　　　７﹒７５７７
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國聯儲局表示將逐步縮減疫情期間推出的ＳＭＣＣＦ（二級市場信貸便利）
工具所購買的公司債及相關的ＥＴＦ，由於這類別的資產規模不大，對市場應無影響。聯儲局發
言人表示，今次行動與貨幣政策無關，同時也並非將會進行有關貨幣政策調整的訊號。此外隨著
通脹有持續上升跡象，費城聯儲主席哈克表示，可能是時候開始考慮縮減資產購買步伐。但強調
隨著經濟的繼續復甦，局方的行動將謹慎進行，避免對市場造成恐慌。
　　澳洲昨日（２日）公布第一季度ＧＤＰ按季增長１﹒８％，好過預期。當地經濟強勁復甦受
惠於疫情的受控，有助提升企業和消費者信心的消費與投資活動。今日（３日）公布的貿易數據
則一般，出口升幅不及預期，央行未有打算研究收緊貨幣政策，暫時０﹒７８以上阻力不少，只
宜區間炒作。其他非美貨幣繼續窄幅上落，待明天（４日）公布美國非農數據後應有較清晰方向

　　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２２３０　　　１﹒２１４０　　　１﹒２２８０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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