《美元走勢－羅明立》靜候美國非農數據，匯市應有較清晰方向

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒８３ １０９﹒５７ １０９﹒６２

歐元╱美元 １﹒２２１４ １﹒２１８３ １﹒２１８５

英鎊╱美元 １﹒４１７９ １﹒４１４４ １﹒４１５４

美元╱瑞郎 ０﹒９００３ ０﹒８９７３ ０﹒８９８２

美元╱港元 ７﹒７５９２ ７﹒７５７１ ７﹒７５７７

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《美元走勢》美國聯儲局表示將逐步縮減疫情期間推出的ＳＭＣＣＦ（二級市場信貸便利）

工具所購買的公司債及相關的ＥＴＦ，由於這類別的資產規模不大，對市場應無影響。聯儲局發

言人表示，今次行動與貨幣政策無關，同時也並非將會進行有關貨幣政策調整的訊號。此外隨著

通脹有持續上升跡象，費城聯儲主席哈克表示，可能是時候開始考慮縮減資產購買步伐。但強調

隨著經濟的繼續復甦，局方的行動將謹慎進行，避免對市場造成恐慌。

澳洲昨日（２日）公布第一季度ＧＤＰ按季增長１﹒８％，好過預期。當地經濟強勁復甦受

惠於疫情的受控，有助提升企業和消費者信心的消費與投資活動。今日（３日）公布的貿易數據

則一般，出口升幅不及預期，央行未有打算研究收緊貨幣政策，暫時０﹒７８以上阻力不少，只

宜區間炒作。其他非美貨幣繼續窄幅上落，待明天（４日）公布美國非農數據後應有較清晰方向

。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２２３０ １﹒２１４０ １﹒２２８０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

