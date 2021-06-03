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即市新聞

03/06/2021 09:00

《本港經濟》香港５月ＰＭＩ升至５２﹒５，創逾７年最高　

　　《經濟通通訊社３日專訊》ＩＨＳ　Ｍａｒｋｉｔ數據顯示，經季節性調整後，香港採購經
理指數（ＰＭＩ）從４月份的５０﹒３升至５月份的５２﹒５，為２０１４年２月以來最高，顯
示營商環境第四個月好轉。新接訂單量隨海外需求回彈而上升，產出售價與整體投入成本同時上
漲。
　　防疫措施於４月底進一步放寬，帶旺了５月份的業務量，但仍有個別企業受疫情影響，但產
出量的增長已呈２０１８年２月以來最快。

＊就業空間未有改善＊

　　企業５月聘僱員工人數，４個月以來首次下降，反映就業空間未有改善。雖然面對價格壓力
，但企業普遍看好未來前景，這從５月產出預期指數，升至２０１４年２月以來最高可見。業者
相信疫情管理與疫苗接種取得進展，則經濟可望進一步復甦。
　　ＩＨＳ　Ｍａｒｋｉｔ經濟部副總監ＪｉｎｇｙｉＰａｎ表示，防疫限制於４月底進一步放
寬，明顯對香港私營經濟５月份的表現有正面效應，而海外新接訂單重回升軌，包括連跌三年的
內地訂單亦見起色，無疑是利好跡象。可是，成本通脹擴大，卻與經濟活動一脈相承，ＩＨＳ　
預測今年本地生產總值增長６﹒８％。（ｃｌ）

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