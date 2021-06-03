《再戰明天》七國集團財長舉行峰會前會議，美國公布本月失業率

《經濟通通訊社３日專訊》明日（４日）七國集團（Ｇ７）財長在下周峰會前舉行會議，美

國公布５月失業率，料為明日市場焦點。



＊七國財長舉行會議＊



在重要經濟活動上，七國集團衛生部長實體會議明日在牛津大學召開，七國集團財長在峰會

前舉行會議。

１２：０１ａｍ，英國央行總裁貝利參加國際清算銀行（ＢＩＳ）、法國央行、國際貨幣基

金組織（ＩＭＦ）等機構，舉辦有關金融行業採取行動應對氣候變化相關風險的會議。

１２：３０ａｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克出席活動致詞。

１：００ａｍ，達拉斯聯儲銀行總裁柯普朗參加萊斯大學瓊斯商學院舉辦的經濟與貨幣政策

研討會問答環節，１：５０ａｍ，費城聯邦儲備銀行總裁哈克發表講話。３：０５ａｍ，聯儲局

金融監管副主席夸爾斯就金融監管發表講話。

３：００ｐｍ，歐洲央行管委、西班牙央行總裁德科斯參加國際清算銀行的全球視像會議，

７：００ｐｍ，聯儲局主席鮑威爾參加國際清算銀行的線上會議。



＊美國公布本月失業率＊



在數據方面，明日５：００ｐｍ，歐元區公布４月零售銷售，月率料由２﹒７％逆轉至下滑

１﹒５％，年率料由１２％升至２５％。

８：３０ｐｍ，美國公布５月失業率，料由６﹒１％降至５﹒９％。１０：００ｐｍ，美國

公布４月耐用品訂單，料由１％逆轉至下滑１﹒３％；４月工廠訂單料由１﹒１％逆轉至下滑０

﹒３％。（ａｌ）

