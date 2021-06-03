  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/06/2021 19:01

《再戰明天》七國集團財長舉行峰會前會議，美國公布本月失業率

　　《經濟通通訊社３日專訊》明日（４日）七國集團（Ｇ７）財長在下周峰會前舉行會議，美
國公布５月失業率，料為明日市場焦點。

＊七國財長舉行會議＊

　　在重要經濟活動上，七國集團衛生部長實體會議明日在牛津大學召開，七國集團財長在峰會
前舉行會議。
　　１２：０１ａｍ，英國央行總裁貝利參加國際清算銀行（ＢＩＳ）、法國央行、國際貨幣基
金組織（ＩＭＦ）等機構，舉辦有關金融行業採取行動應對氣候變化相關風險的會議。
１２：３０ａｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克出席活動致詞。
　　１：００ａｍ，達拉斯聯儲銀行總裁柯普朗參加萊斯大學瓊斯商學院舉辦的經濟與貨幣政策
研討會問答環節，１：５０ａｍ，費城聯邦儲備銀行總裁哈克發表講話。３：０５ａｍ，聯儲局
金融監管副主席夸爾斯就金融監管發表講話。
　　３：００ｐｍ，歐洲央行管委、西班牙央行總裁德科斯參加國際清算銀行的全球視像會議，
７：００ｐｍ，聯儲局主席鮑威爾參加國際清算銀行的線上會議。

＊美國公布本月失業率＊

　　在數據方面，明日５：００ｐｍ，歐元區公布４月零售銷售，月率料由２﹒７％逆轉至下滑
１﹒５％，年率料由１２％升至２５％。
　　８：３０ｐｍ，美國公布５月失業率，料由６﹒１％降至５﹒９％。１０：００ｐｍ，美國
公布４月耐用品訂單，料由１％逆轉至下滑１﹒３％；４月工廠訂單料由１﹒１％逆轉至下滑０
﹒３％。（ａｌ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈抗疫香薰囗罩貼！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事03/06/2021
《神州經脈》財新服務業PMI遜　螞蟻消金公司獲批　股匯續齊跌
中國故事03/06/2021
【鴻蒙崛起】華為鴻蒙問世抗壟斷　定位「物聯網平台」　各方祝福
FOCUS03/06/2021
【FOCUS】褐皮書頻提「供應鏈中斷」 聯儲收水姿態得啖笑
開市Good Morning03/06/2021
林家亨：時代天使可用本金抽忌孖展
財經熱話03/06/2021
紅股續派滾存十五年 煤氣1手變3.3手
香港要聞02/06/2021
【答問大會】林鄭：接種疫苗是免檢疫往返內地必要條件　打針誘因由商界提供
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞KAT LAI DK Aromatherapy抗疫香薰囗罩貼

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞睇「中醫教你如何對抗隱形殺手─高醇」網上講座

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金