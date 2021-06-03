【谷針新招】國泰推獎賞特別大獎空中私人派對，送亞洲萬里通里數

《經濟通通訊社３日專訊》國泰航空（００２９３）表示，進一步支持政府的新冠肺炎疫苗

接種計劃，推出連串獎賞計劃鼓勵社會大眾盡快接種疫苗。特別大獎的得獎幸運兒，將可於國泰

全新的空中巴士Ａ３２１ｎｅｏ客機上舉辦私人派對。



＊送出二千萬「亞洲萬里通」里數＊



國泰指出，亦會舉辦大抽獎，合共送出二千萬「亞洲萬里通」里數，十位得獎者各可獲贈一

百萬里數，另外一百位得獎者亦各獲贈１０萬里數。得獎者不但可以用里數兌換飛行、旅遊、生

活品味及娛樂獎勵，更可使用「里數加現金」方式使用里數。合資格的參加者須持有香港身份證

，並於今年８月底前已全面接種疫苗。活動詳情與條款及細則將於稍後公布。



＊為駐港員工提供兩天疫苗假期＊



國泰續指，為感謝所有完成接種疫苗的國泰駐港後勤員工，公司將提供兩天疫苗假期。所有

駐港員工亦有機會贏取「亞洲萬里通」里數和一系列其他獎勵，包括免費「航空旅遊氣泡」航班

機票及酒店度假套票，明白部分員工對接種疫苗仍有顧慮，因此會為所有駐港員工免費提供接種

疫苗前的醫療評估。

國泰航空行政總裁鄧健榮表示，非常樂見已有逾八成的駐港機師及超過一半的駐港機艙服務

員已預約接種疫苗或已接種疫苗，期望更多同事能積極參與，齊心合力為香港建立防疫保護屏障

。（ｂｎ）

